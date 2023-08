Det såg ut att bli lite av en svensk kamp om segern i klassikerloppet Hambletonian Oaks i New Jersey, USA.

Inte minst då Åke Svanstedt körde sin egna häst Up Your Deo och den Marcus Melander-tränade hästen Oh Well låg långt fram i fältet.

För det såg också länge ut som att någon av dem skulle få fira en seger och ta emot prischecken.

Men så blev det inte.

Detta då en annan svensktränad häst, Tactical Approach, satte raketfart längs innerspår på upploppet. Så pass att Scott Zeron kunde föra hästen först över mållinjen, till den svenska travfamiljen Takters stora glädje.

Hästen tränas nämligen av den svenska travikonen Jim Takters dotter Nancy Takter. Därmed såg de sin häst vinna världens största unghästlopp och prispengar i form av hela 5,2 miljoner kronor.

– Jag har trott på det hela tiden. Jag har älskat hästen sedan han var liten. Han var rätt billig till och med… men han mognad i fjol och blev så stark till i år. De har kört honom så fint, det såg vi i dag. Jag vill tacka hela teamet som skött om honom så fint, säger Nancy Takter, som hade pappa Jim med sig, i sändningen på ATG.se och forsätter:

– När de gick ut så tänkte jag ”åh nej det här går inte”. Jag trodde inte riktigt på det heller. Men sen såg jag att det kunde gå när det öppnade upp sig. Så jag såg att han hade det i sig på slutet.