Mysteriet: Tre travhästar döda – på bara en vecka

Först Oskar J Anderssons Rulle Roc i samband med tävlingarna på Åmål.

Dagen därpå avled Bo Westergaards Glide For The Win och under onsdagens V86 i småländska Tingsryd dog Ulf Stenströmers Calamari efter sitt lopp.

– Hästen segnade ner på bortre långsidan. Det fanns ingenting för kusken att göra. När vi kom fram till hästen var den död, sade banveterinären Mårten Hansson i ATG Lives sändning efter Calamaris frånfälle.

Svensk travsport uppskattar att mellan 4-5 hästar utslaget över ett år avlider i samband med travtävlingar.

Däremot är det inte lika lätt att fastslå vad det beror på.

”Inget vi kan spekulera i”

I maj 2022 publicerades en studie i Journal of Veterinary Internal Medicine med fokus på plötsliga dödsfall i samband med tävlingar. Studien fokuserade på norska och svenska travhästar och genomfördes av forskare på NMBU i Norge.

En av forskarna bakom studien, Ingunn Risnes Hellings, berättade då att de under studien kom fram till att de flesta hästar som plötsligt avled i samband med lopp gjorde det av akut cirkulationssvikt.

– I vissa fall skedde detta som en följd av rupturer av inre blodkärl, till exempel ruptur i huvudpulsådern i bröstkorgen eller bukhålan. För många av hästarna var en orsak till cirkulationssvikten inte möjlig att hitta, vi misstänker dock att en akut fatal hjärtarytmi kan ligga till grund, sade hon.

Samtidigt visade deras studie att färre norska och svenska travhästar dog till följd av benbrott eller trauma jämfört med övriga tävlingshästar.

Men materialet är osäkert, säger Risnes Hellings.

– Siffrorna är fortfarande något osäkra då man inte har ett gemensamt register som registrerar alla dödsfall under tiden efter loppet. Hästar som avlivas dagar till månader efter lopp till följd av exempelvis senskador kommer inte att synas i våra beräkningar.

Svensk travsports veterinär Antti Rautalinko menar också att det inte går att peka ut någon specifik orsak som är gemensam för samtliga hästars dödsfall.

– Det finns många olika anledningar och det går inte att säga att det är något generellt som alltid är orsaken. Två orsaker kan vara plötslig cirkulationssvikt eller olika varianter av interna blödningar. De inledande rapporterna från de nyliga fallen visar inte på något avvikande utifrån detta, säger han.

Inte heller varför det omkommit tre hästar inom loppet av en vecka.

– Det är inget vi kan spekulera i. Men tyvärr är det troligaste att det handlar om en mycket olycklig slump baserat på individuella orsaker.

”Finns alltid experter med konspirationsteorier”

Travtränaren Ulf Stenströmer förlorade sin sexårige stjärna Calamari under loppet på Tingsryd.

– Hur tungt det än är måste vi försöka kämpa på. Det var inte kul, det var det inte. Jag tänker mest på hästen i första hand och sedan skötare och ägare naturligtvis. Det är ingen bra känsla, säger Stenströmer, som inte heller tror på något samband mellan dödsfallen.

– Det finns alltid experter som ska komma med konspirationsteorier och så vidare. Jag tror och hoppas att det är en slump, utan att veta så klart, men vi tror att det är så. Det är varmt, men hästarna tål värme och de reste jättebra, de var inte ens svettiga när de kom fram. De hade druckit också, mina tre andra hästar gjorde också bra lopp. Det kan ha varit så att något brustit redan tidigare, säger han till P4 Skaraborg.