”Mitt liv försvann när jag blev sjuk”

Namn: Stefan Hultman.

Född: 5 september 1963.

Bor: Munsö strax utanför Stockholm.

Yrke: Travexpert.

Travkarriär: proffstränare mellan 1989 och 2015.

Största meriter som travtränare: Seger i Prix d’Amérique med Maharajah 2014, seger i Elitloppet med From Above 2003, seger i Prix de France med Naglo 2004, seger i Svenskt Travkriterium med From Above 2001, Seger i Svenskt Travderby med From Above 2002, seger i Sprintermästaren med Gentleman 2004, Seger i Svenskt Travkriterium med Jaded 2005, Seger i Svenskt Travkriterium med Maharajah 2008, seger i Svenskt Travderby med Maharajah 2009, Seger i Sprintermästaren med Orecchietti 2011, seger i Olympiatravet med Maharajah 2013, seger i Jubileumspokalen med Panne de Moteur 2013, seger i Jubileumspokalen med Nombus C.D. 2015.

Övrigt: Blev utsedd till årets travtränare 2002 och 2008.