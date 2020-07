Missle Hill överlägsen trots tuffa startspåret

Missle Hill hade inte tävlat sedan Elitloppet, där han efter andraplatsen i försöket blev sexa i finalen. Den här gången var motståndet betydligt beskedligare men spår åtta bakom startbilen kan ställa till det för vilken häst som helst. Den högkapable amerikanen löste emellertid uppgiften utan några som helst bekymmer. Örjan Kihlström satt i sulkyn och han körde omgående till positionen utvändigt om ledande Diamanten, som nådde de första 500 meterna på 1.10,4 och varvet på 1.11,4. Diamanten stretade emot bra över upploppet men Missle Hill var bara bäst och Örjan Kihlström måttade in en säker seger på känt manér.

- Han var mycket bättre i dag. Han hängde för mycket på en töm i Elitloppet och betedde sig inte normalt. Nu hade vi bytt bett och låtit honom ta igen sig och han var lugnare i värmningen, sa Daniel Redén efter triumfen.

- Det är inte lätt att vinna utvändigt och han är en rätt så liten häst som inte orkar så mycket hemma i sanden. Men han är en ruggig tekniker. Han är grym alltså!

Missle Hill kom i mål på kilometertiden 1.10,3 över 1 640 meter och fick 100 000 kronor för besväret.

Segergest av Lindblom

Karat Band hade lekstuga i Lindesberg Fyraåringspris. Han tog ledningen i ett nafs och efter ett lugnt inledningsvarv grillades konkurrenterna rejält under slutrundan. Stilen lämnade en del övrigt att önska i sista sväng men då var loppet redan avgjort och körande tränaren Åke Lindblom kunde kosta på sig en segergest i god tid före mållinjen.

- Han har lite bekymmer genom svängen fortfarande men när vi kom in på rakan blåste han bara undan med tussarna kvar och relativt okörd, kommenterade Åke Lindblom som har höga tankar om sin häst.

- Han kan vara min nya stjärna. Han är grym! Han är så cool, ligger aldrig på och dummar sig aldrig. Han är fantastisk alltså.

Promenad i parken för Liljendahls stjärnämne

I Fornabodas Treåringspris buntade ett sto ihop grabbarna. Visserligen underlättades vägen till vinnarcirkeln av att favoriten Hennessy Am galopperade kort efter start men ingen skugga ska falla över Oblivion. Reijo Liljendahls högklassiga märr kom närmast från seger i Treåringseliten för ston under elitloppshelgen. Den gången vann hon via en virvlande spurt. Nu stack hon till ledningen och där fick körande Ulf Ohlsson dra ner på tempot. Varvet nåddes på 1.14,0 och Oblivion behövda inte visa hela sitt register för att tåga undan till tredje raka segern i en snabb avslutning.

- Den här hästen har ingredienser. Hon är startsnabb och hon är bra. Jag tyckte om henne redan första gången jag såg henne men sedan har det varit lite gropar i asfalten. Det går sällan raka spåret men jag hoppas att vi är på rätt väg, sa Reijo Liljendahl.

Heroisk insats i brons

I långloppet blev det favoritseger genom Katja Melkko-tränade Exaudio Vici (Örjan Kihlström) och i kallblodsloppet fångade Jan-Olov Perssons Bol Brage (Mats E Djuse) in omgångens största favorit Tekno Lynet på upploppet. Bronsdivisionsförsöket gick till Leif Witasp-tränade Ganyboy som i Kaj Widells händer gjorde en heroisk insats när han trots slutvarvet i tredjespår hade mod att kontra ut en smygkörd konkurrent den sista biten. Övriga V86-lopp vanns av Conrad Lugauers Arturo Beech (Markus Waldmüller) och Björn Goops Easy Creation. Åtta rätt på V86 betalade 5 424 kronor, sju rätt 106 kronor och sex rätt 18 kronor.

Av Ola Johansson/Kanal 75