Min V75-spik är inte ens favorit

Facktidningen Travronden har haft en omröstning. Där de 100 segerrikaste kuskarna röstat om vem som är den mest överskattade i deras gebit.

Rikard Skoglund tog den föga smickrande förstaplatsen.

Låt mig först som sist meddela att jag inte delar den uppfattning.

■ ■ ■

Sir Henry P.Hill var segerlös i fjorton starter i V75 när Rikard tog hand om tömmarna. Sedan dess – tre vinster i V75 på sju starter.

Och en mycket meriterande andraplats i en Silverfinal i höstas. Som Dragster vann och där storfavoriten Seismic Wave slog på en galopp som slagen. Innerspåret är inget plus och Sir Henry P Hill blir över första biten.

Men det där löser ”överskattade” Rikard. Och jag ritar ner mitt singelstreck utan något darr på manschetten.

■ ■ ■

Andra september möttes reglementskommittén. Och diskuterade körspöet.

Det uppdrogs då åt hästvälfärden att ta fram ett snällare körspö.

Tyvärr har inget hänt sedan dess.

Tråkigt. För om hästvälfärden fått tummarna loss? Då hade Björn Goop och travsporten sluppit massa negativ publicitet när Matilda Cash hade märken efter ett lopp.

■ ■ ■

Efter segern i Silverfinalen tog Dragster (V75-3) steget upp till Guld. Och vann direkt.

I fem lopp för Erik Adielsson har Dragster fyra segrar och en andraplats och 647 500 kronor in på konto.

Ett singelbud från innersniffen. Men jag har full respekt för Sevilla som galopperade senast men dessförinnan svarat för en rad starka insatser.

■ ■ ■

ATG sköter spelet och ST lägger ner sporten.

Så ser det tyvärr ut i Trav-Sverige. Och det senaste – men säker inte sista – draget är att lägga ner Tusenklubben.

Tiderna förändras skriver ST i ett långt försvarstal.

Så sant, så sant. Vem skiter väl inte i vem som kör. Och vilka hästar som vinner.

Nää, fram för Superjackpottar och omsättningsrekord.

■ ■ ■

Bara 10 % av insatserna på Lorelei Marie (V75-2)? Jag blev imponerad av danskan senast. Och när hon nu har en mycket lättare uppgift tror jag på spets och slut med säkre Thomas Uhrberg i jollen.

Mina nyårsönskningar?

1) Att ST kommer till skott. Och förbjuder barfotakörning med treåringar.

2) Att ST kommer till skott. Och förbjuder användning av jänkarvagnarna.

3) Att svensk travsport får fram äldre hästar som duger internationellt (läs Frankrike).

■ ■ ■

Bravo Santana (V75-1) var vass senast efter en kort paus. Han är snabb ut och har vunnit fyra av fem från spets.

Men det är många formstarka i loppet och jag kommer att gardera rejält.

Mest känner jag för en annan ”överskattad” kusk – Carl Johan Jepson.

I mina spelarögon? En av de vassaste knivarna i lådan. Och när han sitter upp bakom Cruise räknar jag med att chansen tas till vara på bästa sätt.

■ ■ ■

Racing Post har en stor artikel om hur Michel O’Leary (Ryan Air) agerar nu när coronakrisen ser ut att gå mot sitt slut. Den avslutas med kloka ord:

”In short, racing has had a good war. As history demonstrates, however, and as O’Leary knows well, it is winning the peace that really matters.”

Något för ATG att tänka på efter den här framgångsrika perioden.