Min jackpothäst är spelad till 1 procent

Jörgen Westholm har stadigt klättrat på tränarlistan. Han ligger nu femma och går mot sin bästa säsong hittills.

– Vi har ett bra koncept där mycket utevistelse gör att hästarna är glada och håller sig friska, säger Jörgen.

Digital Dominance (V75-6) har bidragit till det goda resultatet med 800 000 in den här säsongen. Det kan bli en ny V75-seger på Jägersro.

– Jag var mycket nöjd med insatsen senast. Örjan (Kihlström) körde och jag tror att han kommer att åka ut till loppet med en bra inställning.

Parker (V75-5)?

– Han är under utveckling och kan mycket väl vinna. Men han är inte helt att lita på och jag tycker att Digital Dominance har avsevärt bättre chans.

Romarna var hårda. De som dopade sina hästar med mjöd (ett honungsbaserat vin) blev korsfästa.

Och så sent som 1812 hängdes en stallman i England som dopat med arsenik.

Doping i Sverige i dag?

Tisslet och tasslet som pågått en tid har förtjänstfullt satts på pränt av Henrik Ingvarson på trottosport.nu

Där han i en skarp artikel ifrågasatte Jerry Riordan.

Min förhoppning? Att ST slutar med sin strutspolitik.

Och börjar med direkt spaning på skurkarna. Spaning av det snitt som har haft stor framgång i USA.

Rackham (V75-1) har alltid varit lovande men nu står han i full blom.

Med fyra kanonlopp i rad – finalseger i Brons, försöksvinst i Silver, finaltvåa bakom Admiral As i Silver och fyra i EM för femåringar från ett bakspår.

Så trots Oscar L.A. – jag har inte en tanke på att gardera.

Veckans sämsta?

– Att det skulle pågå sådana här saker i Halmstad är däremot ingenting som jag upplevt eller hört talas om.

Säger Dag Ekner, ordförande på Halmstad-travet, till Trottosport.

Att skrivbordsnissar blåljuger är inte ovanligt. Men om Ekner missat allt surr om slangning i Halmstad?

Då borde han ändå veta att just i Halmstad blev en tränare påtagen med händerna i syltburken.

Det är jackpot igen. Och tack och lov – omgången ser småknepig ut.

Extreme (V75-7) tog ett jättekliv i karriären när han slog Aetos Kronos och Don Fanucci Zet senast på Åby.

Han är ett singelbud. Men jag tror att Upstate Face har det bästa framför sig och jag blev imponerad av Esprit Sisu senast i SM – bara fyra men det var förmodligen hans starkaste insats hittills.

För att inte tala om Born Unicorn i SM. Och Zarenne Fas i Åby Stora.

Extreme som utgångshäst.

Och bred gardering bakom.

Kval till Uppfödningslöpningen på Jägersro på tisdag. Bästa upplagan någonsin är kanske att ta i.

Men aldrig tidigare har startfälten varit så fyllda av toppstammade unghästar.

Stodivisionen med flera tillägg är en pålitlig leverantör av skrällar.

I Want it All (V75-4) och Imperias Juliette har bäst pappersmeriter.

Men här finns många oexponerade och jag kommer att smeta på med streck.

Jag fick sår i öronen i lördags. Av allt tjat om Big 9.

Jag är fullt medveten om att ATG’s tjänstemän saknar intresse för trav.

Däremot har jag svårt att begripa att ATG’s styrelse låter travet spela andrafiolen i den egna kanalen.

Min jackpothäst heter Black Mission (V75-5). Fyraåringen har hittat stilen i höst. Och bara 1% av insatserna? Härligt.