Min favorit växlar upp till finalen

V75-1

Två italienska hästar förgyller Bronsfinalen. Jag tänker på 5 Born to Run och 7 Charliebrown Effe som tjusat oss under året. Med spår invändigt tycker jag det är klar fördel för Born to Run på förhand. Av övriga är 1 Santos de Castella och 3 Under Armour tidiga.

V75-2

Spåren är viktiga i en final och kvartetten 1 Babsans Bankir, 2 Fat Rabbit, 3 Global Crossover och 4 Roll Control sticker ut vid första anblicken. Högst roligt att vinnaren finns med bland dessa. Roll Control är en häst som jag gillar och skulle han nå spets stiger chanserna.

V75-3

En bra Gulddivision där 4 Hail Mary troligtvis får bära favoritskapet. Övertygade ju senast och läget känns bra. 3 Click Bait är den som tar hand om ledningen och körs där? 2 Missle Hill är vass med ett lopp på rulle och kan vara största hotet för stallkamraten Hail Mary.

V75-4

Oaksfinal. 1 Aurelia Express, 2 Bonneville W.I. och 4 Queen Belina imponerade alla på mig i uttagningarna och bildar min A-grupp så här i början av veckan. Notera att man växlar upp till jänkarvagn på Bonneville W.I. som är min knappa favorit. 9 Joy Sisu kan vara en rysare.

V75-5

Stall Goops 2 Viva la Vida Face kommer med två raka segrar på 1.12-tider och är formen densamma på lördag så kan det vara spets och slut igen. 3 Eagle In Disguise och 4 Ferox Brick besitter båda hög kapacitet och måste räknas vid gardering av loppet.

V75-6

Det kan vara Roger Walmanns tur att vinna Kriteriet i år. Han har två fina finalister där 1 Bedazzled Sox har ett kanonläge och måste rankas högt uppe. Stallkompisen 8 Coquaholy är rejäl varje gång och en outsider trots spåret. Kihlström har valt 11 Xanthis Harvey!

V75-7

Härligt stayerlopp avslutar. 11 King Cole har tjänat snabba pengar och står tuffare till denna gång och kan nog få mothugg. Robert Bergh väljer 1 Laredo Boko som har ett perfekt läge. 3 High On Pepper var oerhört stark från dödens i lördags. 15 Oracle Tile får för långt fram?