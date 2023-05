Min Elitloppsfinal ser ut som följer...

Elitloppet – en gång om året

Äntligen är det dags, årets stora höjdpunkt. Gocciadoro varvade i gång med Blumen Indal på Gävletravet men framför allt verkar Daniel Redén hittat formen på stallet med tre V75-segrar den gångna helgen där Mister Hercules ohyggliga insats i Prins Daniels lopp var kronan på verket. Räkna med att dessa två herrar kommer dyka upp både en och två gånger i vinnarcirkeln under helgen… här i spalten kör vi självklart fullt helg-fokus och synar de största loppen och mest spännande gästerna.

Sweden Cup

Det blev ett spännande fält i ”lilla Elitloppet” med flera hästar som säkerligen inte skulle gjort bort sig som sista häst in i söndagens stora slag. ”Gul kusk” har heta bud i fjolårsvinnaren Bepi Bi och Bengurion Jet. Försök 1 ser framför allt väldigt tufft ut med en osynad Hidalgo Heldia, Invictus Madiba som har fungerat mycket bra i Svergie, Milliondollarrhyme och outsidern Axel Ruda… Det känns dock som att det är dags att införa samma regel här som i Elitloppet att man bara får köra en häst per kusk. Magnus A Djuse är grym, men att han kör en häst i varje försök ger inget extra i mina ögon. Då är det härligare med ett ekipage som håller ihop hela vägen!

Harper Hanovers

Ovanlig fördelning med bara två hästar på start. Dock en norsk kanon i Imperateur Am som inte ska räknas bort helt. Fördel Kentucky River som har ensamt springspår på mellanvolten. Men spännande är det med hela sju hästar på bakersta volten och över 50 miljoner i intjänade pengar. Aetos Kronos flög fram senast, Calle Crown och Eric the Eel kommer från Tomas Malmqvists vassa stall, Power är på uppgång och Moni Viking vet vi ju vad han kan när han är på topp. Sen är fransoserna Fakir de Mahey och Hatchet Man kanske inte på samma nivå som Diable de Vauvert i fjol, men nog kan det gå snabbt även i år...

Elitkampen

Blev ruskigt spännande när de två finska giganterna Evartti och Parvelan Retu tackade ja till att komma. Drömlottningar för båda två dessutom. Evartti fick perfekta spår två och Parvelan Retu har nog bättre chans att gå felfritt från spår 10 än något annat spår. Stjärnblomster är ute efter revansch efter att hon blev fimpad i fjol och Tangen Bork kan vara ”the next big thing”.

Fyraåringseliten

På stosidan blir Joviality spännande att se igen och visst kommer hon leverera en fin insats. Skriket kommer dock bli Jazzy Perrine som slogs mot de bästa i Frankrike i fjol och har nästan 5,5 miljoner på kontot. Mycket intressant och möjlig nytändning på svensk 1000-metersbana. På grabbarnas sida blir väl Double Deceiver jättesvår att stå emot och spår åtta är bara oddshöjande?

Elitloppet

Blev till slut ett grymt fält och Anders Malmrot har gjort ett kanonjobb. De sista platserna är alltid de mest debatterade men Usain Töll var väl värd biljetten trots galoppen senast och Best Ofdream Trio har en häftig historia med toppinsatser och nu en bortopererad träbit (!) ur halsen. Dessutom spännande kuskval med Santtu Raitala bakom Mister Hercules och Dexter Dunn bakom Stoletheshow. Överlag är kuskmixen mycket spännande under hela helgen och ett stort lyft för tävlingarna. Mitt finalfält ser ut som följer; Don Fanucci Zet, Önas Prince, Etonnant, Vernissage Grif, Ultion Face, Hail Mary, Hohneck, San Moteur. The marshall calls the trotters och a la partenza. Dra i gång The Bongo Song för nu kör vi!