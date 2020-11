Miljonrysaren kan skrälla på Solvalla

V75-1

Stoeliten inleder en härlig finallördag. 2 Hevin Boko och 3 Mellby Free fick fina lägen och kommer förmodligen att vara med i striden. 6 Dear Friend skrällde senast och med rätt resa är hon farlig igen. Och det går inte heller att räkna bort 4 Wild Love.

V75-2

1 Global Agreement drog ett innerspår och det är man knappast ledsna för. Försvarar man ledningen är han erkänt svårbesegrad. Timo Nurmos duo 8 One Kind of Art och 11 Prime Lini hade däremot otur i lottningen och behöver lite flyt på vägen nu.

V75-3

Här kan det bli en rolig duell mellan Johan Svenssons 3 Farlander Am och 4 Cab Lane som båda fick bra spår och båda kommer från övertygande insatser. Loppets luringar, trots spåren längst ute på vingen, blir 7 Van Gogh Z.S. och 8 Born Unicorn.

V75-4

Det blir inte lätt för 10 Millie Millionaire och 11 Activated att hämta in sina tillägg på 4 Chicharita som var helt överlägsen på 1.13,1/2 140 volt senast. Hon borde kunna springa något liknande hemma på Solvalla och är ett av spikförslagen i omgången.

V75-5

8 Seismic Wave får inleda bakom spår åtta bakom bilen vilket aldrig är kul. Men samtidigt känns han överlägsen konkurrenterna och jag tror inte att det går att stoppa honom på lördag heller. Med andra ord, här kommer singelstreck nummer två!

V75-6

Vilken öppning det kan bli mellan 3 From the Mine och 4 Cyber Lane. Och ju fortare det går från början ökar chanserna för topphästarna 5 Zarenne Fas och 9 Very Kronos att komma in i matchen. Rysare 11 Antonio Trot gynnas också av högt tempo.

V75-7

Förstabudet är 5 Dwayne Zet som höll undan för 6 Upper Face senast och från ett bra läge är han aktuell igen, har säkert gått framåt med senaste loppet. 9 Västerbo Pokerface torskade som storfavorit senast men kan inte räknas bort. 3 Royce Rolls?