Miljardären om sorgen: ”Kämpade tillsammans”

Hästuppfödaren och affärskvinnan Margareta Wallenius-Kleberg har levt ett minst sagt händelserikt liv.

På stuteriet Menhammar har hon fött upp stjärnhästar som Fram Above och Maharajah, och 2018 blev hon den första kvinnan någonsin att väljas in i travets Hall of Fame i USA.

– Jag hoppas att det här kan bli en inspiration för alla kvinnor och yngre flickor inom sporten, sa Wallenius-Kleberg till den amerikanska travsajten ustrotting.com då.

Hon är dessutom redan invald i Sveriges dito och 2014 blev hon tack vare sina insatser för sporten utnämnd till travsportens hedersambassadör.

”Vi kämpade tillsammans på Karolinska sjukhuset”

I en lång intervju med facktidningen Travrondens pappersutgåva berättar hon utöver framgångarna även om hennes tyngre perioder i livet.

Som när hennes son Mats Kleberg gick bort i cancer blott 26 år gammal.

– Vi kämpade tillsammans på Karolinska sjukhuset i två år. Men sedan gick det inte längre. En ofattbar sorg. Hade jag inte haft hästarna så vet jag inte hur jag hade tagit mig igenom all förtvivlan, säger hon till tidningen.

”Var tvungen att stå på mig”

Dessutom berättar hon om hur det varit att vara en framgångsrik kvinna i en mansdominerad bransch.

– Skeppsnäringen och travsporten är mansdominerade branscher. Inte minst när jag var ung. Så nog var jag tvungen att lära mig att stå på mig. Men på rätt sätt. Man kan faktiskt driva igenom sin vilja, utan att folk tar illa upp och känner sig överkörda, säger hon till Travronden.