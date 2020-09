Melanders varning inför kvalet: ”Ett frågetecken”

Hell Bent For Am presenterade sig på allvar för den svenska travpubliken när treåringen krossade motståndet i Treåringseliten på Solvalla under Elitloppshelgen.

Den USA-födde hästen lyftes redan då fram som en favorit inför Svenskt Travkriterium, men har sedan dess stått för ett par knackigare insatser.

I senaste starten blev det galopp och trots att hästen är spelarnas knappa favorit inför fredagens Kriteriekval så sätter tränaren Stefan Melander en del frågetecken.

– Det är många nya saker för honom. Han har aldrig startat på den distansen vad jag vet. Han gjorde också bort sig i senaste starten. Det är ganska svårbedömt och väldigt bra hästar i loppet, säger ”Tarzan”.

Hur känns han i träning?

– Han är fullt normal. Det är ingen glänsare i jobben, men så har det varit sedan han kom så det är inga konstigheter.

”Redan visat att han är bra”

Utöver att distansen är ett frågetecken har hästen dessutom hamnat i ett riktigt tufft kvalheat. Stefan Melander vill framför allt lyfta fram Daniel Redéns nye stjärnskott Mister Hercules, som körs av Örjan Kihlström.

– Jag tycker han verkar vara väldigt bra. Han kommer säkert dyka upp i storlopp framöver. Det är några bra hästar till, säger han.

Hur skulle du beskriva Hell Bent For Am som häst?

– Han hade behövt lite tätare starter. Men det är en jättefin häst. Jag ställer som sagt ett stort frågetecken för distansen. Det är inte så lätt att komma från en milebana till att kliva upp på 2 600. Att det är en bra häst har han redan visat.

”Jag hade lagt loppen en söndag”

I sin krönika i SportExpressen i tisdags kritiserade Stefan Melander beslutet att lägga kvalloppen på en fredag. Något han nu utvecklar:

– Jo, jag tycker det är en av de största dagarna på året. Jag hade nog sett det på en söndag, 13 dagar innan finalen. Jag vet inte hur de kunde hitta en fredag kväll. Nu är det visserligen inget folk där ändå. Skulle jag bestämma hade jag lagt det på en söndag. Sedan är det ingen stor grej, men en fredag kväll känns så där. Det är en väldigt fin travdag.

