Melanders superdygn: Drog in flera miljoner

Marcus Melander, 27, fortsätter att ta USA med storm.

I helgen selade han ut sina storstjärnor Greenshoe, Green Manalishi, Hypnotic Am och Gimpanzee. Vilket slutade med stor succé.

Samtliga hästar vann sina lopp, vilket innebar att Melander totalt drog in cirka 7,5 miljoner svenska kronor på bara ett dygn.

En siffra som han själv har svårt att ta in.

– Det var helt otroligt. Det är klart att jag hade bra hästar, men alla lopp ska köras. Det är travlopp och allt kan hända. Det var väldigt kul att hästarna presterade och gick så bra, säger Marcus Melander.

”Klart att vi gör något rätt...”

Det är väldigt mycket som måste klaffa?

– Vi hade förhoppningar, eftersom vi hade bra hästar. Men även om vissa var jättefavoriter så sitter inte alla straffsparkar. Det är ändå levande djur vi håller på med. Det var väldigt kul att det gick så bra.

Bland de vinnande hästarna har bland annat Gimpanzee vunnit 15 av sina 17 starter under karriären. Hypnotic Am har fortfarande inte förlorat på sina sju starter, Green Manalishi har sprungit in nästan tre miljoner på en en vecka och Greenshoe värderas till 140 miljoner konor.

Hur är det möjligt att få fram så många bra hästar samtidigt?

– Du måste ha ett bra team med bra personal, vilket vi har. Sedan måste man ha väldigt bra ägare som väljer att satsas på dig. Sedan är det klart att vi gör något rätt när vi tränar hästarna. Men teamet som jobbar bakom mig har minst lika stor del i det som jag har.

LÄS MER: Kändishästen värderas till 140 miljoner kronor

Stjärnan kan siktas mot Elitloppet

Greenshoe som snart går till avel värderas till 140 miljoner kronor – hur känns det?

– Det är en fantastisk häst. Det är oerhört mycket pengar. Det är stort för mig att ha tränat hästen. Jag tror han kommer lyckas väldigt bra i aveln. Han har det mesta, jag tror han kommer bli en stor succé.

Det blir alltså inget äventyr till Sverige för Greenshoe, däremot kan Gimpanzee siktas mot Elitloppet nästa år.

– Vi får se efter säsongen om det kan bli Elitloppet för honom redan nästa år. Men det måste det nog bli ett direktflyg. Vi får hoppas att de kan arbeta på det. Han är också värd mycket pengar så vi får se efter säsongen hur det ser ut.