Melanders nya succé: ”Gått över förväntan”

Det är knappast en överdrift att travtränaren Marcus Melanders flytt från Sverige till USA varit något annat än en stor succé.

Inför årets säsong satte svenskens stall upp följande mål: Tjäna in över två miljoner dollar, motsvarande drygt 18 miljoner svenska kronor, i inkörda prispengar.

Ett mål som 26-åringen redan nu krossats totalt.

”Ett svårt lopp att vinna”

I och med helgens nya framgångar, där Gimpanzee och Green Manalishi slutade etta respektive tvåa i Breeders Crown-finalerna på Ponoco Downs, har Marcus nu dragit in cirka 25 miljoner svenska kronor i inkörda pengar bara det här året.

– Det är det största loppet för tvååringshingstar prismässigt, så det är svårt att vinna. Sedan är det sent på säsongen och hästarna kan börja tappa lite form. Så det är jättestort och ett av största loppen man kan vinna där borta, konstaterar Melander.

”Det har gått över förväntan”

Så sent som för ett par veckor sedan blev det dessutom seger i VM-loppet på Yonkers med Cruzado dela Noche.

Prissumma: 4,4 miljoner kronor.

– Vi har haft ett bra år överlag, sedan har det ju gått väldigt bra de två senaste månaderna. Vilket också beror lite på att tvååringarna inte börjat starta förrän lite senare i juli. Vi hade stora förhoppningar på dem inför och de har levererat.

Men hade du räknat med att det skulle gå så här bra?

– Nej, inte riktigt så här bra kanske. Vi hade som mål att köra in över två miljoner dollar och nu har vi kört in 2,8 miljoner… Så det har gått över förväntan. Vi har dessutom bara gjort 215 starter. Så vi kör in ganska mycket pengar per start.

”Sedan är det bara att börja om”

Marcus Melander är väldigt noga med att lyfta fram hela teamet runtomkring. Allt från skötarna till hästägarna.

– Vi är ett väldigt bra team som alla gör ett jättejobb. Bra hästskötare, bra tränare, bra hästar och viktiga hästägare i ryggen.

Hur ser satsningen ut framöver?

– Säsongen börjar lida mot sitt slut, så nu är det bara att börja om. Två- och treåringarna får en liten paus och sedan är det nya inköp på auktionerna som kommer nu. Lexington var för några veckor sedan och Harrisburg-auktionen är nästa vecka… Sedan är det bara att börja om med nya 1,5-åringar, säger han.