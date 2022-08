Melanders galna succé: 6,7 miljoner på en kväll

Mellan sen lördagskväll och natten mot söndag riktades många blickar mot New Jersey och travbanan Meadowlands där flera pengastinna lopp skulle avgöras. Det fanns gott om blågula intressen och en av de svenska tränarna var Marcus Melander som hade med hästar i Peter Haughton Memorial och Hambletonian Stakes.

Det förstnämnda loppet, en prestigefull tvåårslöpning, vann Kilmister, tränad av Melander och ägd av Courant Inc. Dessutom knep en annan träningsadept, Oh Well, andraplatsen.

I huvudattraktionen för treåringar missade dock han och samma ägarstall segern med stoet Joviality som slutade på en stark andraplats. I det loppet kördes även svenskägda Temporal Hanover, också tränad av Melander, till en tredjeplacering av Örjan Kihlström.

– Det var en bra dag så klart. Vi körde in 663 000 dollar tror jag när vi räknade ihop det på sju hästar. Det var flera hästar som startade i samma lopp, det var en väldigt bra överlag även fast vi inte fick vinna Hambletonian, säger Marcus Melander.

”Oerhört mycket pengar”

Både Marcus Melander och Courant Inc., med entreprenören Anders Ström i spetsen, har erfarenhet av att sluta tvåa i Hambletonian. Men de kunde ändå glädjas åt segern i Peter Haughton Memorial.

– Vi har haft turen att vinna väldigt mycket stora lopp här i USA och Peter Haughton är faktiskt ett av de loppen som vi inte har vunnit. Jag tyckte att det var väldigt roligt att vi lyckades göra det. Det var jättekul. Det var nära att vi blev etta, tvåa, trea men vi blev etta, tvåa och fyra efter galoppen, säger Marcus Melander och tillägger:

– Det var väldigt kul. Vi har varit tvåa i det loppet tre eller fyra gånger. Vi har varit nära flera gånger men inte lyckats sätta pricken över i:et. Det var roligt att vi lyckades göra det den här gången.

Vidare berättar Marcus Melander att Hambletonian-dagen är oerhört viktig pusselbit när tävlingsåret senare ska summeras.

– Det är oerhört mycket pengar vi kör om och det gäller att hästarna är på topp om man ska komma upp i de siffrorna som vi alltid försöker nå. Då gäller det att prestera sådan här dagar, framför allt för hästägarnas skull som har spenderat mycket pengar på fina hästar. Då är det kul att de får tillbaka.

Mikaela Wallin tar hand om Kilmister. Foto: ADAM STRÖM / STALL TZ

Marcus Melander har stora hästägare i stallet som satsar på honom kontinuerligt.

– Både Anders Ström och Lennart Ågren, jag har många ägare därtill, men de två har kanske 65 procent av hästarna i vårt stall. De betyder väldigt mycket. Lennarts häst var ju tvåa i det loppet (Peter Haughton Memorial) så båda två hade hästar med. De är väldigt viktiga för oss, jag är väldigt tacksam för de båda.

Storloppen viktigast att pricka

Den 30-åriga succétränaren berättar att de körde in cirka 38 miljoner kronor förra året och för att fortsätta hålla den nivån är det viktigt att pricka formen till de största loppen.

Har du några specifika målsättningar?

– Egentligen inte. För oss gäller det att köra in mycket pengar, det är det vi måste göra. Det köps väldigt dyra och fina hästar, det är ingen garanti att du köper dyra hästar och att de blir bra. Det gäller att förvalta chanserna väl och göra det rätt. Man måste matcha hästarna rätt också och sätta in de i rätt lopp där de platsar och att de tjänar så mycket pengar som möjligt till sina ägare. Du vill försöka vinna varenda stort lopp du är med i men det är klart att det inte är det lättaste. Målet är väl egentligen att alltid försöka vara med i de stora loppen och försöka vinna dem.

Är det några av dina träningsadepter, vi såg i lördags, som skulle passa på svenska travbanor också?

– Det är det säkert. I alla fall en sådan som Joviality. Hon är den som är svenskfödd av de som startade i lördags. Sen har vi lite andra svenskfödda Nuncio-hästar, Steffes (Stefan Melanders) Theresnolimit och Letsdoit som ska komma hem till Kriteriet är nog tanken. Det är klart, är de svenskfödda så finns chansen. Joviality kommer väl inte att komma till Sverige i år men till nästa år vet man inte.