Med rätt ryggar blir draget farlig

Innersniffen är ett bra singelstreck

Dagens bästa

5 Innersniffen (V64-2) är orutinerad och har bara gjort två starter. Det har dock varit två övertygande segrar och den Timo Nurmos-tränade fyraåringen bör vara huvudet högre än motståndet här. Bara spika och bläddra vidare.

Farlig med rätt ryggar på vägen

Dagens chansning

9 The Special Man F. (V64-5) har tre raka pallplatser och trots att det har varit billigare lopp har han stött på bra motstånd. För tre starter sedan var han tvåa bakom V75-vinnaren Geronimo Am och senast åkte han dit mot Ready Trophy i spurten. Med rätt ryggar på vägen så är The Special Man F. segerfarlig!

Relevanta intervjun

Oskar Svanberg om 4 Joel di Quattro och 6 Cassius Ima (V64-5, DD-1):

– 4 Joel di Quattro tränar okej men har inte startat på ett tag och är inte supervässad inför detta. Han brukar gå helt okej direkt efter vila men lite svår att räkna på är han. Det blev bra att vi inte har någon utanför oss, då han inte är helt säker i volten och det är väl kanske 30-40 % galopprisk.

– 6 Cassius Ima är bättre i form och tränar på bra. Tyvärr är han också lite osäker i volten och spår två blev väl sämsta tänkbara, så även här är det en relativt stor galopprisk, och börjar han väl galoppera är det svårt att få honom att ställa sig. Men går han i väg så tycker jag att han ska ses med segerchans.