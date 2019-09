Måste erkänna att jag först var emot

Åby har som bekant två extra innerspår som man kan nyttja över upploppet, open stretch kallat. Och den här onsdagen var det verkligen ett framgångsrecept.

Jag måste erkänna att jag inte gillade det helt i början men jag tycker nog ändå att de extra innerspåren tillför en del. Loppen blir givetvis svårare att analysera men det är helt klart en extra krydda. Med det sagt så vill jag inte ha det på alla banor.

Det började redan i V86-1 som var en ganska jämn historia på förhand – det blev också ett rafflande lopp. In mot upploppet kom hästarna, för att citera en viss Hans G Lindskog, från alla håll! Och allra längst in på det innersta ”snikspåret” dök röd kusk Peter Untersteiner upp (fast klädd i grönt i just det här loppet då…) med sin Julia af Solnäs. Stoet speedade verkligen vasst till slut och segern hann till och med bli säker. Man ska veta att det inte är så lätt att hinna få upp farten efter en sådan resa. Starkt med andra ord. Plus även till tvåan Miss Sober som kämpade tappert.

Hon är härdad i årgångslopp och bara måste få vinna snart. Se det som ett tips...

Carl Johan Jepson är erkänt vass och tog vägen till vinnarcirkeln via ”snikspåret” med både Callmeawinner och Thriller N.P. Den senare växlade ner kapable Avant Garde till slut och det var vasst.

Mats Holmstedt tog nyligen hem prestigefyllda K.G.Bertmarks Minne på Jägersro med Åke Lindblom-tränat. Duon hade fortsatta framgångar under onsdagen. U.B.Cool ”spatserade” som väntat till ledningen och sedan var det inga större bekymmer även om Pelas Ethos kom fort till slut.

Det här var också ett uttagningslopp till Amatör-SM. Tänk om Mats skulle vinna även det. Snacka om svårslaget succéår i sådana fall.

Solvalla dukar upp till en synnerligen trevlig travfest i helgen med bland annat V75-finaler, Kriteriet och Oaks. Men tyvärr utan Campo Bahia som blivit struken och därmed missar han chans till revansch i Europaderbyt.