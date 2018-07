Mannens chock: Drog in 2,2 miljoner kronor

Efter en skrällfylld omgång blev utdelningen hög under lördagens V75-omgång på Axevalla.

Ett fåtal spelare lyckades pricka in alla rätt, där de flesta tagit hjälp av datasystemet Harry Boy.

Det gällde inte mannen från Malmö, som via nätet lämnade in ett ”matematiskt” system för 72 kronor – och drog in svindlande 2,2 miljoner kronor.

”Jag skojade med honom först”

När han under kvällen blev uppringd av ATG:s vinnarambassadör Hans G Lindskog hade han bara sett första loppet, och var fortfarande helt ovetandes om vinsten.

– Han såg att spiken i första avdelningen satt, sedan kom grannen in och bjöd på grillning… När jag ringde halv åtta på kvällen hade han alltså ingen aning om vad som hade hänt, berättar Hans G Lindskog och fortsätter:

– ”Tjena Hans G, vad kul att du ringer, men varför ringer du?”, sa han först. Då skojade jag med honom och sa att han fick fem rätt. ”Vad bra”, svarade han då. Sedan frågade han vad det gav och då frågade jag om han satt ner. ”Ja, det gör jag faktiskt”, sa han. ”Du har vunnit 2,2 miljoner kronor”, sa jag då. Då sa han att jag inte får skoja med honom så, så då sa jag att han hade sju rätt och vunnit 2,2 miljoner kronor.

”Han tyckte det var ganska lätt”

På kupongen hade mannen bland annat spikat Victory Kåsgård och Platon Face. Men trots att han ”bara” satsade 72 kronor tyckte han inte att omgången var speciellt svårlöst.

– Han tyckte faktiskt att det här var en ganska lätt omgång. Han tyckte inte alls att det var några svårigheter. Det är fantastiskt att en sån sak kan hända för en människa mitt i livet. Det var verkligen inget struntsystem, utan han hade knåpat ihop det helt på eget hand, säger Hans G Lindskog.