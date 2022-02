Man kan nästan tro att han flyttat hem

Med tanke på de sporadiska starter Robert Bergh gjort på Åby i år kan man nästan tro att han dragit till Norrland igen.

– Ja, det har blivit många starter där. Orsakerna är två. Jag hade problem att få personal till Hajom och mina mest erfarna finns i Sundsvall. Därför gjorde jag lite omflyttningar av hästarna. Dessutom har vädret ställt till det. Vi har haft dåliga banor i Hajom och inte kunnat köra några banjobb att tala om, säger Robert.

Samtidigt har han haft sin filial på Grosbois. Den har rullat på bra. 2,4 miljoner inkört i Frankrike.

– Det är bra men jag är ändå inte helt nöjd. Några hästar har gjort det riktigt bra men några som jag trodde på har inte trivts på den stora banan på Vincennes, förklarar ”Bergharn”.

– Han smider ändå planer på att fortsätta i Paris nästa vinter. Har ansökt om en fördubbling av antalet stallplatser till 20-24.

Det har varit en turbulent tid för Robert. Över en natt tappade han stjärnor som Hail Mary, Fifty One Peace och Rome Pays Off. Dessutom avled Vikens High Yield under ett race i Frankrike och förra veckan tvingades man avliva Chestnut Bojje sedan denne brutit ett ben under träning.

Tala om att ha svarta månader!

– Klart att det var en smäll mina stjärnor flyttades. Hade jag gjort något fel hade jag grämt mig så in i helvete. Men jag kan inte anklaga mig själv. Jag tycker att jag har varit rak och ärlig, säger Robert.

Nu är det historia.

Han har ingen supervass 4-årskull. Hoppas mest på Cintra inför Drottning Silvias Pokal och Mustang Racer i Kungapokalen.

– Cintra har varit lite hetsig men lugnat ner sig under vintermånaderna. Mustang Racer har alltmer vuxit i sin stora kropp, förklarar Bergh.

Planen är att båda ska få ett lopp innan kvalet den 22 april.

Däremot är han spänd att se vad de ostartade 3-åringarna kan uträtta.

– Flera av dem ser riktigt fina ut. Men det dröjer några veckor innan de kommer till start. Jag sitter lugn i båten.

Jo, med 30 år i yrket och över 5 000 tränarsegrar finns rutin i massor. Ingen anledning att rusa i väg.

Nu har det även ljusnat på hästskötarfronten i Hajom. Debatten om att det varit svårt att hitta bra personal har grasserat i travmedia i vinter. Bergh är definitivt inte snål.

En hästskötare med tio års erfarenhet kan tjäna upp till 45 000 kronor i månaden hos honom.

– Det är en jäkla skillnad på att vara hästskötare nu och för 25 år sedan. Jobbet är inte lika fysiskt tungt längre. Många sysslor som de gjorde då sköter maskiner idag. De har dessutom en mer reglerad arbetstid numera, förklarar ”Robban”.

Det grämer honom att han inte kunnat ta personalen med sig på den årliga trippen till Åre.

Varken i fjol eller i år på grund av pandemin.

– Nu siktar vi på Gotland i sommar i stället, skrattar han.

Där finns det ju dessutom en travbana!

Snygg dubbel av Maria Törnqvist på Färjestad. Randemar R.D. vann på 1.11,9/1640a. Strålande!

Bo Falsig hade en debutant i torsdags som ser lovande ut - Innocent AM. Blir intressant att följa.

Äntligen ett datum för slutklämmen i Propulsion-soppan. 23-24 mars. Spännande.