Man får inte allt när skrällen lite streckad

När jag vände ut och in på SM hittade jag fyra som kan vinna.

Milliondollarrhyme (V75-7), Very Kronos, Who’s Who och Cyber Lane.

Varannangångaren Very Kronos vann senast. Och går bort.

Who’s Who är jag trött på sedan han svikit mig tre gånger i rad. Och faktum är att hans pappa Maharajah aldrig kunde sätta Svensk Mästare på sitt CV – struken en gång och galopp när han provade.

Och Cyber Lane?

Mycket vassare från spets (vunnit 18 av 24 därifrån).

■■Och han passar inte heller in åldersmässigt. När femåringar och sexåringar vunnit åtta av de tio senaste upplagorna av loppet.

Milliondollarrhyme har redan vunnit SM. Och jag tror att han följer i spåren på On Track Piraten och Readly Express. Som bägge vann SM både som fem-åringar och som sexåringar.

Fast invändigt? Ja, risken finns.

Men man får inte allt när en häst bara har 8% av insatserna.

Hur småttigt kan det bli i kungariket Sverige?

När en bonus till V75-spelarna på sju, åtta kronor per deltagare gör att alla ansvariga kissar på sig. Och en så uppskattad tävling som VM i V75 skjuts upp. Eller ännu värre – ställs in.

Smaskiga 34 miljoner blev över förra veckan.

Och troligen delas alla pengarna ut den här gången.

Knepigast är ett långlopp med hästar på tre volter.

Jag hittar inte mer än tre, fyra ”chanslösa”.

Streckar många och första strecket får Iron Vivant (V75-6) som är på väg uppåt i form. Och troligen mycket vassare än han hunnit visa så här långt.

ATG blir bättre och bättre. På att ta hand om oss travintresserade.

På söndag kväll visar man Kentucky Futurity och alla de andra godbitarna på The Red Mile.

Jag ser i första hand fram emot duellen mellan de två Ready Cash-sönerna Back of the Neck och Ready for Moni.

Oavsett hur det går i Kentucky Futurity – amerikanska uppfödare borde snart få upp ögonen för Ready Cash-blodet.

Conrads Rödluva (V75-1) är storfavorit i V75-inledningen och inget fel i det.

Fuxan har vunnit alla åtta gånger hon fått ledningen och kommer hon dit är loppet över.

Men det vet Björn Goop. Och jag tror att Mellby Free har en rimlig chans att hinna förbi Rödluvan trots ett åttonde bakom bilen.

Det är bara ett fel på Åbys program.

Att alldeles för få har en möjlighet att se det.

Där finns allt. Bilder, intressanta texter, statistik och en bra ledare av sportchefen Jon Walter Pedersen.

Allt som allt ett mäktigt dokument som visar vad Åby kan prestera.

Och understryker det barocka i att ta tävlingsdagar från banan.

Det är klart att Monté-SM platsar i V75.

Men det är lika klart att nissarna på ST snart får vakna ur sin törnrosasömn.

Och se över rådande bestämmelser.

Lika solklart som att en häst inte ska få monté-debutera i ett V75-lopp – lika solklart är det att hästar som aldrig startat i Sverige borde få göra en start i ett vanligt lopp innan den kan gå ut i V75.

Med det sagt. Rajesh Face (V75-3) är nu en långt bättre monté-häst än när han började med disciplinen i våras.

Och jag tror att trion Baron Gift, Chianti och Pastore Bob får svårt att matcha honom när de debuterar under sadel.