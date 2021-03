Malmrot behöver titta mot USA nu

Snart bara två månader kvar till årets stora svenska travfest. På söndag avgörs Grand Criterium de Vitesse, sprinterloppet nere på rivieran, med vilket fransmännen lämnat över stafettpinnen för storloppen.

Idel bekanta namn från vintermeetinget i den preliminära anmälningslistan.

Davidson du Pont, Bahia Quesnot, Delia du Pommereux, Frisbee d’Am, Vitruvio och Vivid Wise As.

Etablerade elithästar, visst.

Men knappast några namn som höjer pulsen för den svenska travpubliken.

Inte ens om de skulle komma.

Davidson du Pont kan vi direkt räkna bort. Bazire kommer inte till Sverige.

Möjligen kan han skicka sin fux Dorgos du Guez tillsammans med Jos Verbeeck.

En fin häst men oprövad mot eliten och inte ens anmäld till Nice. Just det gör honom ändå lite spännande. Han betalar 35 gånger pengarna som segrare hos ATG.

Storstjärnan Face Time Bourbon kan vi räkna bort sedan tidigare.

Världens bästa häst, världsmästaren Zacon Gio, kan vi också räkna bort eftersom dopingdömde tränaren Holger Ehlert är portat på livstid från Solvalla.

”Gul kusk” är däremot välkommen igen och har trion Vitruvio, Vivid Wise As och Vernissage Grif. Den senare imponerade så sent som i söndags och siktar på att kvala in via Finlandia Ajo.

Delia du Pommereux slog självaste Face Time Bourbon i Prix de France och är därför en given Elitloppshäst. Men till 17 gånger är den starka fransyskan inget spel för mig över kort distans.

Frisbee d’Am manageras av dubble Elitloppsvinnaren Timokos tränare Richard Westerink och det låter mer eller mindre som om Elitloppsgeneralen Anders Malmrot redan har inbjudan klar. Men hästen galopperade som slagen bakom Face Time Bourbon i lördags och till blott 12,50 i oddslistan säger jag nej tack.

Elitloppet behöver ett stjärnskott.

Folk behöver se något utöver det vanliga.

Jag tycker Malmrot måste vända blicken bortom Atlanten.

Hoppet står till Nancy Takters Manchego.

Världens snabbaste sto som segrat på 07,7 vore något.

Men den hästen finns inte ens i ATG:s oddslista. Trots att Takter nyligen öppnade dörren för start i en intervju i Trot Insider.

En annan häst som skulle höja elitloppstemperaturen rejält kallas ”kungen av Meadowlands”.

Outtröttlige tioårigen JL Cruize vann karriärens 43:e seger så sent som i fredags.

Visst vore det läckert att se årets kusk 2020, Dexter Dunn, på Solvalla.

Rent logiskt borde gå att ordna flyg åt ett sto och en valack.

Favorit just nu är Ecurie D. till ynka 3,75.

Visst är Frode Hamres femåring något extra. Kanske även den troliga vinnaren.

Jag snackade med Atle Hamre som berättade att Ecurie D. tränar som en demon för dagen.

Planen är att årsdebutera på Solvalla 7 april för att sedan sikta på att vinna dubbeln Olympiatravet och Elitloppet.

Ecurie D:s viktigast lopp avgörs dock inte förrän 10 oktober. Då är planen att korsa Atlanten för att slå Homicide Hunters absoluta världsrekord 07,6 på Lexington.

Men det gäller att kretsen kring hästen inte missar att anmälan till det loppet är redan nu på söndag.

Vem ska man då satsa på om man vill ha högre odds än 3,75?

Derbyvinnaren Hail Mary är andrahandare till 8,50.

Men jag skulle bli förvånad om Bergharn tar ut sin femåring i två heat samma dag redan i år.

Utan deltagare från USA att utmana Ecurie D. sätter jag mina skrällpengar på firma Redén/Kihlström.

Stall Redén har flera kandidater men för mig är det obegripligt att jubileumspokalsvinnaren Missle Hill inte är den av dessa som står i lägst odds.

25 gånger hos ATG känns därför klart spelbart.

Ola Karlsson tar för sig allt mer som tränare.

Igår vann han med Panamera och har tidigare skrällt med Taxi Out på V75. Nu har Karlsson köpt ytterligare en häst från mig.

Digital Indy har riktigt bra kapacitet och blir spännande att följa.

ATG meddelade nyligen att de inleder ett sponsorsamarbete med handbollen.

Travet måste vara enda branschen där man inte tar hand om sina egna först.

För mig blir det obegripligt kasta pengar efter andra när vi inte ens har råd att trycka program till hästägarna.