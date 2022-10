”Målet är att sitta där i nyhetsmorgonsoffan”

Som ung lärling drömde Bobby Möller om att kuska runt och var beredd att åka överallt för att fånga alla chanser till styrningar. Det blev dock mest provlopp på hans dåvarande hemmabana men så småningom upptäckte han att det fanns andra sätt att jobba inom travsporten.

Till exempel som tv-reporter på stallbacken.

Det kombinerar det bästa han vet – travet och att prata.

Men att gå på audition hos produktionsbolaget Kanal 75 gjordes med en minst sagt skräckblandad förtjusning.

– Det var fruktansvärt! Jag har aldrig gjort något sådant förut! Jag hade scenskräck när jag var mindre. Det måste jag erkänna, det har jag nog fortfarande. När man hade gjort det kändes det jävligt bra efteråt. Man hade liksom tänjt gränsen.

”Tyckte det var så tjatigt”

Bobby Möller växte upp i en hästintresserad familj på en gård ett stenkast från Färjestadtravet. Som liten fick han sitta med i vagnen, insvept i en filt med saft och kakor, när hans pappa körde travhästar. När han sedan blev lite äldre började han att köra ponnytrav medan hans syster hopptävlade. Hästarna och travet var alltid närvarande.

– Det var V75 på tv:n hela tiden. Det var det värsta jag visste när jag var liten. Jag tyckte att det var så tjatigt. Farsan satt där jämt – och till slut satt jag själv bredvid honom och läste intervjuer. Jag kunde intervjuerna bättre än läxorna i stort sett.

Pappa Tommy spelade hockey i Färjestad under 70- och 80-talet och hans sons intresse för att jaga pucken på isen höll i sig fram tills tidiga tonåren. När flera olika aktiviteter krockade valde han att fortsätta satsa på hästarna.

– Det är en varm känsla när man håller på med hästarna. Framför allt det här med att ta hand om hästarna och att vara med hästarna. Det brinner jag verkligen för. Klura ut och få de att vilja springa. Att få de att vilja ta i, det går ju verkligen, det har man ju sett. Det finns de som bromsar till slut och de som gör tvärtom och tar i. Det är också en väldigt fin miljö. Det är en härlig travfamilj.

”Kunde inte röra armarna”

Han var beredd att satsa allt efter att ha klarat av den nioåriga grundskoleutbildningen.

– Jag gick ut nian och tänkte att jag skulle börja jobba hos Erik Berglöf. Jag var helt inställd på att jag skulle bli travtränare och visste vilka jag skulle jobba hos och lära mig av.

Men så tog livet en avkrok.

– Jag hade en stor häst själv och den blev jag sparkad av en eller två dagar innan jag skulle börja hos Berglöf. Jag bröt bröstbenet så jag kunde inte röra armarna. Det läkte ihop men då fick jag säga ”jag kan inte börja hos dig”. Då sökte jag någon linje på hemmaplan bara för att få en utbildning. Då blev det att jag gick gymnasiet och började med travet efter det.

Med facit i hand tror han att det ändå var rätt bra att ta studenten. Och hästar hann han jobba med. Han har arbetat för en rad olika travtränaren, däribland Conrad Lugauer, Anna Forssell, Olav Mikkelborg och han har även fått med sig tre månader i USA hos Jonas Czernyson.

– Det var något att snappa upp från varje tränare när man skulle hålla på med sina egna hästar. Sen är det ett yrke som egentligen är väldigt tufft. Det är många timmar och man lägger väldigt mycket tid jämfört med ett annat yrke. Det kan man alltid tänka tillbaka på tycker jag. Ibland när man känner ”det är lite jobbigt när det regnar”, då tänker man att det är ju egentligen ingenting. Man blir lättare tacksam. Sen finns det väldigt mycket positivt så klart.

Vägen in som tv-reporter

Han har även hunnit med några travfria perioder, som när han var i Senegal och volontärarbetade i tre månader, gjorde lumpen och en tid jobbade som fiberförsäljare.

Sakta tynade också ambitionen om att bli travtränare bort.

– Jag tror att den försvann lite under vägen, att det kanske inte var så viktigt ändå, det går att jobba med travet på så många andra sätt

– Ibland kan det vara att man vill uppnå vissa saker för att man tycker att det är så fränt och ”vill bevisa att jag kan”. Men det enda man har att bevisa är egentligen bara för sig själv. Man kan göra samma sak fast på ett annat sätt och tycka att det är kul. Det har man väl insett med tiden.

– Det här med att komma in som reporter var så roligt. Då får man både jobba med trav, prata av sig och träffa folk. Det är klockrent, jag tycker att det är så roligt.

Hans väg in i trav-tv gick via reporten Patrik Fernlund. Under en period bodde de båda ute vid Jörgen Westholms gård i Sala. Det då Bobbys dåvarande flickvän jobba hos tränaren.

– Jag frågade Patrik: ”Hur söker man till det där?”. Då sa han att det bara var att söka. Jag hamnade på en audition. Då var det Leon Hallén och jag som fick jobbet. Då jobbade jag i ATG Live till att börja med i typ ett år. Det var ju roligt men jag gillar ju att vara ute och träffa de aktiva. När det var slut med den där tjejen jag bodde med i Västerås så flyttade jag hem till Karlstad. Då frågade jag om jag kunde fortsätta – fast som reporter. Det var lite lång pendling från Karlstad. Då fick jag chansen att jobba som reporter, sen har jag kört på med det.

”Han älskar det”

Numera är Bobby Möller ett välkänt ansikte i trav-tv – och pappa Tommy är stolt.

– Han älskar det. Han är så glad. Det är nog hans dröm skulle jag gissa på. Han är alltid intresserad och säger: ”Hör av dig om du har någon vinnare”.

– När man jobbar har man så fullt upp men jag märker verkligen att han tycker att det är så roligt. Och mamma är likadan. För dem har det aldrig spelat någon roll vad jag blir, så länge det är något som man tycker är roligt.

Han syns frekvent i ATG Live och TV4:s travsändningar och är nu van att bli igenkänd även om han inte tänker speciellt mycket på det.

– Det enda som är skillnaden är att man går och säger ”hej” hela tiden. Så fort man är på trav är det ”hej, hej, hej”. Men det är väldigt roligt. Varje gång man går någonstans på en stallbacke så går man och säger hej. Man vill ju inte vara oartig. Tittar någon på en så säger man hej. Det är säkert 500 hej på en kväll. Det är lite roligt.

Träffades via travsporten

När han inte jobbar spenderar han tid med familjen. Han och flickvännen tillika montéryttaren Alicia J Larsson träffades via travet och pendlade ett tag mellan Karlstad och Halmstad.

– Båda hade var sin lägenhet, sen fick den ena av oss flytta och det var jag, säger han och skrattar.

I dag har de dottern Mila, två år, tillsammans. Men Bobby hinner med lite hästar också, en familjehäst som både pappa och svärfar är med på finns i ett närliggande stall.

– Jag sköter allt jobb med den och de är med och äger. Jag gör allt från att ridträna den till att köra fort. Den brukar gå fort var tredje dag ungefär. Det är ju rätt mycket. Det är ju lite annat folk i stallet också så det blir lite surr när man är där. Tiden går ju liksom.

Drömmer om Nyhetsmorgon

Han njuter av sin tillvaro – men det finns alltid plats för drömmar.

– Jag älskar det jag gör nu, att prata, vara ute och runt hästarna. Det är det roligaste. Vad det blir i framtiden vet jag inte, det får bli som det blir. Men jag har alltid en målbild i huvudet. Då försöker jag kanske ta något lite större än vad som är möjligt. Då är det att sitta där i Nyhetsmorgon-soffan. Men det är mest för att ha en målbild.

Vilken tv-produktion det än blir i framtiden så vet i alla fall Bobby Möller att det mesta brukar visa sig längs vägen. Typ som om man blir travtränare eller reporter.

– Det hade ju varit jäkla fränt, och utvecklande. Det är en liten smådröm i framtiden. Sen vet man aldrig. Det är samma med travet. Man hade ingen aning att man skulle hamna här som reporter. Det är nästan som att ödet bestämmer det där själv, vad som är bra för en.