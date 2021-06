”Målarns” nya succé – drog in mest i landet

Efter att totalt ha spelat in nästan 50 miljoner kronor på sina andelsspel genom åren är Anders ”Målarn” Johansson ett känt ansikte för många travspelare.

I helgen fick ”Målarn” och hans andelsköpare återigen jubla.

Den rutinerade travspelaren prickade in sju rätt på två av sina system hos Stora Coop Sisjön – och drog totalt in 3,5 miljoner kronor till andelsköparna. Vilket var mer än någon annan i Sverige under lördagen.

– Jag var uppe och nosade i påsk men fick inte de pengarna som det var nu i helgen. Det känns ännu bättre eftersom både den lilla och stora andelen satt, säger han.

”Har inte vågat sluta köpa av mig”

Är det alltid samma känsla efter en storvinst?

– Det är alltid samma. Jag sa till min chef på Coop i lördags att nu kanske man har fyra rätt på Kalmar på söndag. Det går inte att hålla en jämn nivå när det är trav. Du kan vara borta när de säger ”kör”. Jag är glad för varje vinst jag sätter. Det går inte att producera hur många veckor som helst i rad.

Det ena systemet kostade 165 kronor per andel, såldes i 86 andelar och gav 27 000 kronor tillbaka till varje andelsköpare. Det andra kostade 500 kronor, såldes i 61 andelar och gav 28 000 kronor tillbaka per köpare.

Båda systemen byggdes runt spik på Björn Goop och Pewdiepie i V75-3.

– De bankerna som kan komma upp i den räntan får du leta efter, säger han och skrattar.

Fått några reaktioner från andelsköparna?

– Man har sämre koll när det är över nätet. Men några av äldre köparna var borta på Coop i söndags och de hade köpt. De har inte vågat sluta köpa av mig sedan den största vinsten för 8 år sedan. Men annars är det svårt att veta. Det är inte det gamla hederliga längre där man samlas i spelbutiken.

Taktiken: Bestämmer alltid spik först

Det har blivit ett antal storvinster genom åren – har du någon särskild taktik när du spelar?

– När jag får startlistorna bestämmer jag först vilken häst jag kan spika. Sedan beror det på hur loppen körs. En del banor är svårare. De med ordinarie banlängd och upploppssträcka är enklare. Så är det bara. Sedan spelar det också in vilka som kör hästarna. De större kuskarna har en klar fördel.

– Jag skriver också upp de hästarna jag tycker gått bra. Den som skrällde i V75-1 var en av dem. Han fanns med i min berömda bok. Det var inte tur att jag fick med honom på fem hästar.

Anders ”Målarn” Johansson har tidigare berättat om sina dubbla hjärtoperationer, och att han varit tvungen att ta bort en bit av sitt vänstra ben.

Hur mår du i dag?

– Jag mår faktiskt jävligt bra. Jag har gjort några hjärtoperationer, men det beror ju inte på spelet... Nej, jag skojar bara. Men jag känner mig väldigt bra för tillfället.