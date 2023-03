V75-1

Magnus A Djuses kommentarer

Jag tycker vi inleder med en stark favorit. 8 Starbec’s A. To Z. har sett väldigt formstark ut på sistone och kan nog fälla alla över Momarkens långa upplopp. Han kan vara ett spikbud, men jag har två andra hästar jag vill varna lite för. 7 Bransbys Juke Box gör alltid bra lopp och 4 Rittmester Hill ska gå barfota och kan kanske köra sig till spets efter en bit?

Tipsetta: 8 Starbec’s A. To Z. är klar förstahäst.

V75-2

Magnus A Djuses kommentarer

Här har jag väldigt bra känsla för 7 Sandokan. Hästen galopperade som storfavorit på V75 senast och på grund av det blir han väldigt underspelad här. Visst är det spår långt ut och snäva kurvor på Momarken, men galoppen kom när Emilia Leo tog upp hästen och jag tror inte på någon större galopprisk här. Vill man gardera är 11 Future Sox under kraftig utveckling.

Tipsetta: 7 Sandokan är en tänkbar spik.

V75-3

Magnus A Djuses kommentarer

Ett rätt öppet lopp där tipset ändå går till min spetsfavorit 2 The Baron. Han missar sällan ledningen när han har läge och bör ta sig förbi 1 Skate Trix direkt och kunna hålla ut övriga. Kort distans är ett klart plus för honom! Motbuden är dock många. 11 Castor the Star är kanske den med högst kapacitet, men bakspår över kort distans kan vara lurigt, och nu låter det som att det blir skor på dessutom. Blir det körning ska man dock inte räkna bort honom.

Tipsetta: 2 The Baron har bra chans från ledningen.

V75-4

Magnus A Djuses kommentarer

I kallblodsloppet gillar jag 1 Bäcklös Uriel som Mats kör. Han såg fin ut senast och verkar verkligen vara på rätt väg. Jag tror han öppnar bra från spår ett i volten och kanske kan leda runtom. Loppet är väldigt öppet och Bäcklös Uriel är ett potentiellt spikbud. Garderar man ska man inte missa 8 Brenne Rön som är väldigt fin och kan få ryggen på min idé. 13 Stumne Fyr är en fin häst men jag tror inte han är så mycket bättre än Bäcklös Uriel och att ta 20 meter blir tufft.

Tipsetta: 1 Bäcklös Uriel.

V75-5

Magnus A Djuses kommentarer

Eftersom man går ut på V75 direkt räknar jag med att 6 Infinity Sisu är bra i ordning. Och är hon det måste hon ha bra chans här. Det är dock årsdebut och när hon ändå blir favorit vill jag gardera. 1 Kashmina B.R. ska gå barfota och kan nog hålla upp ledningen. Sen vill jag varna för 5 Nelson Bright Eagle som är bra i gång och Tom Erik Solberg är en kusk jag gillar och han brukar alltid sätta dit någon dessa Norge-omgångar.

Tipsetta: Chans till svenskseger genom 6 Infinity Sisu.

V75-6

Magnus A Djuses kommentarer

Visst ser det passande ut för 2 Stoletheshow i comebacken. Han är huvudet högre än övriga, men också spelad därefter. Väljer man att gardera tycker jag 7 Dark Roadster och 9 Floris Baldwin är två bra sprinters värda att strecka.

Tipsetta: 2 Stoletheshow är såklart en tänkbar spik.

V75-7

Magnus A Djuses kommentarer

Omgångens öppnaste lopp avslutar. 2 Mercenary är väldigt bra när han fungerar men är inte helt att lita på. Här ska man nog gardera på ordentligt. 4 Thai Targaryan och 5 Trefilov är två kapabla norska hästar, men även 6 Jonathan Bank A.B. måste passas tidigt.

Tipsetta: 2 Mercenary.