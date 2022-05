Som 18-åring skrev Magnus A Djuse in sig i historieböckerna som den yngsta kusken någonsin att nå 100 segrar. Då gick han på travgymnasiet Wången, skulle ta studenten till sommaren och drömde om att en dag kunna försörja sig som kusk. Han seglade snabbt upp som en sällsynt talang i sulkyn och hans utveckling fortsatte spikrakt uppåt:

År 2019: 10,3 miljoner kronor.

År 2020: 20,3 miljoner kronor.

År 2021: 25,9 miljoner kronor.

Frågan är om ens kusken själv kunnat förutspå resan som tagit honom in i travsportens yppersta finrum?

– Nej absolut inte. Jag skulle aldrig kunnat tänka mig att jag skulle vara i den situationen jag är i nu där jag kör ganska frekvent på lördagar och en del storlopp. Det trodde jag aldrig. Sen att man skulle vara med och köra lite lopp och vinna lite lopp, det hoppades man på men inte på ganska hög nivå. Det trodde jag att jag skulle få vänta på ett tag.

”Jag har inget att klaga över”

Förra året körde han Elitloppet med Aetos Kronos och vann senare Jubileumspokalen med samma häst. Just nu ligger han och hans två år äldre bror Mats E Djuse strax efter Örjan Kihlström och Ulf Ohlsson, båda födda på 60-talet, på listan över de vinstrikaste kuskarna i Sverige.

– Jag tycker att det känns bra för dagen. Jag tycker att jag kör åt flera duktiga tränare och kör man åt några duktiga tränare så är det fina hästar också. Jag tycker att jag får chansen att köra fina hästar och det rullar på bra. Jag har inget att klaga över, det är bara att vara tacksam och hoppas att det fortsätter ett tag till.

I takt med att Elitloppet närmar sig börjar också storloppssäsongen som innebär att de bättre hästarna äntrar banorna. Det betyder också fler tävlingsdagar för Magnus A Djuse.

– Den kommande veckan kör jag sex av sju dagar. När det är högsäsong blir det nästan sju tävlingsdagar i veckan. Så säg att det blir sex dagar i veckan, i snitt, under den här säsongen och sedan fem tävlingsdagar i veckan under vinterhalvåret.

Storebrorsan Mattias Djuse driver en stor träningsverksamhet med över 100 hästar och tidigare har han hjälpt till även där en del med fortkörningsbiten. Den varan blir det dock mindre av när det är fler tävlingsdagar i kalendern.

– Jag gjorde det lite mer förut, nu blir det ungefär en dag i veckan. Mer hinner jag inte med. Man kan inte jobba alla timmar på dygnet så jag har dragit ned lite på det. Men det är någon dag i veckan som jag är hos Mattias och kör fort.

”Inga problem att sova 12 timmar”

I regel är onsdagar den lugnaste dagen under veckan, då kör han kvällstrav på Solvalla och tillåter sig att ta det lite lugnt timmarna innan. Han har inga svårigheter att koppla av.

– Jag har inga problem att kliva upp men om jag får chansen att sova (skratt) så kan jag sova ganska länge. Jag är inte morgonpigg så att jag vaknar klockan fem av mig själv. Jag har inga problem att sova i 12 timmar om jag får.

När andra tar helgledigt så börjar Magnus A Djuses viktigaste uppgift för veckan: V75.

Att försörja sig inom travsporten är en livsstil, men lyckligtvis har han funnit en sambo som inte är främmande för kusklivet. Sedan två år tillbaka är han och Susanne Frang, tidigare hästskötare i travstall, ett par. Numera bor de tillsammans i ett hus mellan Enköping och Uppsala.

– Jag tror att det hade varit ganska svårt att vara tillsammans med någon som inte har lite insyn i branschen. Det är väldigt udda jobb när man i bland jobbar sju dagar i veckan och nästan aldrig är hemma.

Ett av många segerjubel för Magnus A Djuse de senaste åren. Foto: LARS JAKOBSSON / TR Media

Livet som travkusk innebär ofta fler utmaningar än framgångar, och det är fint att kunna dela med någon, menar den unga kusken.

– Hon är viktig för mig. Hon har hjälpt till så gott det går i vad det innebär med resande och allt, och pushat och stöttat mig när det har varit lite tungt. Jag är väldigt glad att jag har henne. Man måste ha någon som kan ställa upp och skjutsa till Arlanda hit och dit, säger han och skrattar.

– Jag är så klart glad för att jag har träffat henne. Ibland kan det vara bra att ha någon som stöttar en när det gått dåligt några dagar och så ska man i väg på någon resa som känns jobbig. Då kan hon mota i väg en när man vill ligga kvar i soffan.

”Allt över 20 miljoner är en bonus”

Ifjol hade Magnus A Djuse sitt bästa år hittills på tävlingsbanan. Men han tror att det kan bli svårt att upprepa bedriften i år.

– Det har börjat bra, men förra året var väldigt bra, det kanske blir svårt att köra in 25 miljoner igen. Jag hade många bra hästar då som drog det stora lasset på insprungna pengar. Det är inte så lätt att ha det så år efter år. Jag hoppas kunna köra in som året innan, runt 20 miljoner. Blir det över 20 miljoner så är det väl bara en bonus, säger kusken och fortsätter:

– Man kan inte förvänta sig år efter år att man ska ha hästar som Aetos Kronos som springer in ett par miljoner. Kör man hästar som bara duger i lunchlopp så kan du inte köra in de pengarna. Du måste ha några topphästar som springer in ett par miljoner. Då är det lättare. Det vet man inte om man har.

Just Aetos Kronos drabbades av en komplikation vid ett veterinärbesök i oktober förra året och stjärnhästens framtid är fortfarande oviss.

– Jag är väldigt glad för den tiden som var och att man fick vinna det där stora loppet och köra derbyt och de där loppen. Man är glad för den tiden det var. Om det blir så igen är det bara en bonus. Det är tråkigare för den närmsta kretsen med ägare, skötare och Jerry (Riordan, tränare reds anm). Det är värre för dem. Det är inte så att jag går runt och tycker synd om mig själv för det där hände, jag är glad för det som varit.

”Kan inte slappna av – måste gå bra”

Vid årsskiftet blossade det upp en debatt om kuskarnas ekonomiska situation då flera av Sveriges bästa kuskar gick ut med att de tänkte börja ta en uppsittningsavgift när de kör proffstränade hästar. Magnus A Djuse var en av dem, och han menar att det behövs.

Ekonomin är en utmaning som kusk.

– Det är faktiskt lite så. Det måste gå väldigt bra om du ska kunna gå runt och ha en bra ekonomi. Man kan inte slappna av, det gäller att jobba så hårt som möjligt och försöka hålla sig i toppen. Det gäller att man kör in bra med pengar och får en ekonomi i det.

Bitvis är det en stressfaktor som hör ihop med livet där han försörjer sig baserat på sina tävlingsprestationer.

– Det måste jag säga. Jag tänker på det ibland. Det måste gå bra hela tiden. Det är det som är när man är egenföretagare. Jag är lyckligt lottad över att det gått så bra många år, det är klart att jag kanske kan ha ett sämre år och ändå kunna jobba på som vanligt. Men ibland känns det lite stressig att man måste vara där uppe på toppen och köra in pengar. Det finns ingen anledning att slappna av och ta det lugnt heller så det är bara att köra på.

Han tillägger:

– Men det är klart att man tänker på det ibland. Man vill inte bryta armen och vara borta i tre månader. Då blir det nästan som att börja om på nytt.

Drömmer om Elitlopp med publik

Familjen Djuse möts på travbanan alltsomoftast. Äldsta brodern Mattias är Solvallatränare och näst äldst i skaran, Martin, jobbar hos Daniel Redén medan de två yngsta bröderna kör en massa lopp. Pappa Anders Djuse driver travbutiken i Östersund och när sönerna kommer hem så får de övernatta hemma.

Både Mats och Magnus körde Elitloppet 2021. Och det är fortfarande det loppet som Magnus A Djuse drömmer mest om.

– Elitloppet är den stora höjdaren, säger 22-åringen utan att tveka.

Den sista helgen i maj närmar sig, och visst hoppas han på att få sitta bakom någon av Elitloppshästarna.

– Det gör man ju. Det hade varit en dröm om man fått en styrning nu när publiken är tillbaka. Och känna på stämningen. Det gör inget om hästen är helt chanslös. Det hade bara varit kul att fått defilera framför publiken.

– Det blir som en annan värld att komma tillbaka till. Man får hoppas att man kör några lopp under helgen i alla fall så att man får känna lite på det.