Luktar dödenskross för fyraåringen här

■ En mycket intressant V86-omgång står för dörren som kryddas med en jackpot på 16 miljoner. Åby och Solvalla står som värdar.

Omgången är svårspikad och vi litar på att Björn Goop leder runt om med 1 Astronascente Zac (V86-2). Andra spiken blir talangfulle 12 Chitchat (V86-4).

OMGÅNGEN I KORTHET BÄSTA SPIKARNA V86-2: 1 ASTRONASCENTE ZAC Har visserligen inte vunnit på ett tag men har mött stentufft motstånd på V75. Nu har Björn Goop spetsläge med en kvick häst och då brukar det sluta med ledningen för Goops uppsittning. Fin vinstchans därifrån. V86-4: 12 CHITCHAT En riktigt fin fyraåring som har gjort allting rätt hittills i karriären med fyra segrar och en andraplats. Utgångsläget är svårt men Chitchat tål att göra jobbet. Dödenskross? SPETSDRAGEN V86-6: 3 GLOBAL BLESSING Har haft problem att hålla sig skadefri men stundtals visat hög kapacitet. När hon är på humör är hon kvick ut och körs då i ledningen. V86-7: 4 BLUEHILL'S WIND Galopperade högst troligt bort en V75-seger näst senast då hon snubblade till 50 meter före mål. Hon är startsnabb och vann från ledningen senast. Det kan bli repris. SKRÄLLBUDEN V86-6: 5 LIVI PRINCESS H.M. Spårade från start till mål näst senast och var i sin förra start bra som tvåa bakom duktiga Nymke Brigadoon. Formen är på topp och från ett fint utgångsläge kommer fyraåringen sitta bra till igen. Se upp! V86-7: 12 LA PLUS BELLE Lär gå upp i spelprocent men är märkligt lite betrodd av de tidiga spelarna. Höll bra på V75 senast trots tung resa och har nu springspår på tillägg. Ska med mycket tidigt. TÄNK PÅ ATT ... V86-1: 15 SATO Spurtade bra som tvåa bakom Four Guys Dream senast och fick ett lopp i kroppen. Stefan Persson får chansen och Sato är tung i spurten. Dessutom lättas han i balansen. V86-5: 2 HIPSTER K. Fick ett omöjligt lopp i comebacken och i debuten i Sverige. Han har troligen mått bra av den genomköraren och ska passas från perfekt läge.

V86-1

2 140 METER, VOLT

RANKNING

A––––––––––––

10 Dali Pagadi

15 Sato

B–––––––––––––––

5 Amorcer Leval.

6 Eppur Si Muove

1 Boke Palema

12 Black In Black

C––––––––––––––

14 Felix V.M.

9 Prima Kaiser

2 Harry Dynamit.

11 Sunettan Pal.

3 Vasco de Gama

7 Chili Jordan

13 Souvenir D.

8 Rapid On Line

4 Justice Rhyme

SÅ KÖRS LOPPET

1 Boke Palema siktar på spets. 5 Amorcer Levallo testas kanske om han får en bra start. 10 Dali Pagadi söker sig ut i andraspår så fort tillfälle ges.

VÅR VINNARE

Efter fyra raka segrar gjorde 1 Grant Hall bort sig med galopp senast. Han fick ett bra spår och siktet är inställt på ledningen.

VÅR VINNARE

10 Dali Pagadi är kapabel och kan verkligen flytta på sig. Han tippas trots knepigt läge.

UTMANAREN

15 Sato har hög grundkapacitet och avslutade bra under slutvarvet senast och sänker många.

HETASTE INFORMATIONEN

Vanlig vagn istället för amerikansk på formstarke 6 Eppur Si Muove. 15 Sato tävlade med järnskor senast. Nu blir det aluminiumskor.

V86-2

2 140 METER, AUTO

RANKNING

A––––––––––––––

1 Astronascente.

B––––––––––––––

7 Thriller N.P.

9 Mcgarret

10 Karat Band

C–––––––––––––

3 Global Bookm.

4 Give Me Ten

6 Busy Doin’ N.

8 Jareth Boko

2 On The Dot

5 Celinn Palema

SÅ KÖRS LOPPET

1 Astronascente Zac har god chans att hålla upp ledningen och köras i tät. 7 Thriller N.P. har form och måste göra jobbet den här gången? 9 McGarret avslutar vasst på nytt. 10 Karat Band ska köras på chans och går fint till en hyfsad placering.

VÅR VINNARE

1 Astronascente Zac är van tufft motstånd på V75 och den startsnabba femåringen har en fin uppgift framför sig. Björn Goop brukar inte bomma ledningen när läget finns och från tät är Astronascente Zac svårslagen. Många i loppet startar med liten segerchans och vi tror inte det blir något högt tempo. Spets och slut.

UTMANAREN

Hårdingen 7 Thriller N.P. var ute i ett stenhårt gäng senast och frågan är om han inte hade vunnit om luckan hade kommit tidigare. Han gick hur som helst i mål som tvåa med full fart och formen verkar vara i zenit.

UTMANAREN

9 McGarret spurtar mer eller mindre alltid bra och senast fick han äntligen vinna i monté. Han har visserligen något svårt att sticka nosen först och den där riktiga segerlusten lyser med sin frånvaro. Men allt tyder på att han gör ett bra lopp igen och slutar långt fram. 10 Karat Band hade ett fint år som fyraåring men har inte riktigt kommit igång i år. Det är i grunden en bra häst som mött tufft motstånd och det finns nog med kapacitet för att segerstrida.

HETASTE INFORMATIONEN

1 Astronascente Zac har vunnit sju lopp på nio försök i tät, nu blir det amerikansk vagn igen. Även 3 Global Bookmaker tävlar i bike.

V86-3

2 640 METER, AUTO

RANKNING

A–––––––––––––

9 Huis Clos

B––––––––––––––

10 Majors Amore

12 Asa Always R.

6 Luke Diablo

2 Twins Zeus

5 Maholo

3 Danilo H.B.

C–––––––––––––

1 Capuchin

8 Unusual Face

11 Courtly Kronos

4 Center Bus

7 Centurion B.

SÅ KÖRS LOPPET

3 Danilo H.B. kliver iväg hyggligt och söker sig till täten. En felfri 9 Huis Clos avancerar tidigt och är inte rädd för att göra jobbet. 12 Asa Always Ready förbättrar sig efterhand under slutvarvet.

VÅR VINNARE

9 Huis Clos är en strulputte med god kapacitet. Han har bra styrka och tål att göra mycket själv. Om han sköter sig ska han ses med mycket god segerchans.

UTMANARNA

10 Majors Amore har aldrig vunnit men formen är bra och hon kan slå till. 6 Luke Diablo såg ut att vara på väg mot segern senast men fick ge sig strax före mål. Första årssegern kan komma nu. Han ska med vid gardering.

SE UPP FÖR

12 Asa Always Ready är kapabel men osäker. Hon var inte som bäst senast som fyra och kan betydligt bättre. Trots det dåliga utgångsläget har hon kunnande att runda till seger i ett lopp som inte håller den högsta klassen.

HETASTE INFORMATIONEN

6 Luke Diablo har lopp i kroppen och kan vara förbättrad. 9 Huis Clos tävlade utan bakskor men nu blir det naturligtvis skor på hovarna.

V86-4

2 640 METER, auto

RANKNING

A––––––––––––––

12 Chitchat

B––––––––––––––

1 Wagg. Zacker

9 Djang Limit

6 Solkattens Er.

8 Shalako

4 I Love You Si.

5 Lincoln Abe B.

11 Amour Diman.

3 Bunch of Bud.

C–––––––––––––

10 Herr Merlin

7 Prince Will

2 Red Rooster

SÅ KÖRS LOPPET

1 Wagger Zacker öppnar snabbt och tar sig till spets? Utmanas av 6 Solkattens Eros. 12 Chit-chat är stark och körs tidigt fram utvändigt om ledaren. 8 Shalako tål att göra en del själv i loppet.

VÅR VINNARE

12 Chitchat är ett riktigt råämne som bara hunnit göra fem starter. På dom har det blivit fyra segrar och en andraplats och det är inte vilka hästar som helst han slagit, ibland den tunga vägen. Nu har fyraåringen ett lopp i kroppen och segerstrider oavsett upplägg.

UTMANAREN

1 Wagger Zacker har inte startat på ett tag men duger gott i klassen och fick ett fint utgångsläge, fungerar både i spets och i ryggar. 9 Djang Limit kommer allt mer och vann i fin stil senast.

SE UPP FÖR

8 Shalako har kommit igång sent i karriären men är stark och rejäl i grunden. Han trivs på vintern och nu har sexåringen ett lopp i kroppen efter knappt ett års frånvaro.

HETASTE INFORMATIONEN

11 Amour Dimanche har presterat bäst barfota runt om och i amerikansk vagn, nu blir det skor och vanlig vagn.t skor på alla fyra hovar. 11 Broadway Oro tävlar barfota fram.

V86-5

RANKNING

2 140 METER, auto

A–––––––––––––

2 Hipster K.

B––––––––––––––

4 Brady D.E.

8 Vasco

6 Let it be Steel

14 Bistro Oak

C–––––––––––––

3 Fireblade

1 Ninia’s Boy

5 King of Green.

15 Briansfant.

13 Cash Bore

10 T.J.

12 Bravo Tessla

11 Erik Youknow

7 Iyan Stardust

9 O.M. Entert.

SÅ KÖRS LOPPET

Många av konkurrenterna har respekt för 2 Hipster K. och favoriten sitter tidigt i ledningen. 8 Vasco riskerar att hamna på vingelläge härifrån men är tidig.

VÅR VINNARE

2 Hipster K. fick en svår debut i Sverige och segersviten sprack. Utgångsläget blev perfekt nu och Hipster K. ska ses med bra chans.

UTMANAREN

8 Vasco är snabb och debuterar för Bergh.

HETASTE INFORMATIONEN

5 King Of Greenwood var inget extra i första starten i Sverige. Nu har han lopp i kroppen och på onsdag blir det amerikansk vagn.

V86-6

2 140 METER, AUTO

RANKNING

A–––––––––––––

3 Glob. Blessing

5 Livi Princess.

13 Mionetto T.P.

15 Genie Am

B––––––––––––––

14 Ester Cheri

8 Devs Dendeli.

6 Glob. Bellicosa

7 The Fastlove

1 Hanna Sisu

C–––––––––––––

2 Noriskitnobisc.

10 Larissa Band

12 Miss Maverick

9 Bottnas Felicia

11 Solkattens Ja.

4 Miss Brilliance

SÅ KÖRS LOPPET

3 Global Blessing öppnar ojämt men snabb på sin dag. 5 Livi Princess H.M. utmanar tidigt i spetsstriden. 13 Mionetto T.P. spurtar bra igen.

VÅR VINNARE

3 Global Blessing har bara hunnit göra sju lopp men gjort flera fina prestationer och är kvick ut.

UTMANAREN

5 Livi Princess H.M. vinner sällan men är i toppform och kan utmana i spetsstriden.

HETASTE INFORMATIONEN

14 Ester Cheri är anmäld med amerikansk vagn, i så fall för första gången. 4 Miss Brilliance och 6 Global Bellicosa tävlar i bike.

V86-7

2 140 METER, volt

RANKNING

A–––––––––––––

8 Use Face

4 Bluehill's Wind

B––––––––––––––

12 La Plus Belle

6 Princess K.

11 Hasty Helene

1 Nikita Vrijthou.

3 Glory Maranc.

10 Global Count.

7 Ey. On The Hill

15 Hickomisscha.

14 Miss Moneyp.

C–––––––––––––

2 Honey B.

9 Majors Corona

13 Carlos Steph.

5 Benellie

SÅ KÖRS LOPPET

4 Bluehill’s Wind är bra från start och favorit att nå ledningen. 8 Use Face har imponerat och verkar oöm. Är tempot dåligt är avancemang att vänta.

VÅR VINNARE

8 Use Face har övertygat stort på sistone och vann senast med skorna på hovarna. Hon är stark och oöm och blir att räkna med.

UTMANAREN

4 Bluehill’s Wind är i form och öppnar bra.

HETASTE INFORMATIONEN

Några av hästarna tävlade med amerikansk vagn senast. Nu blir det vanlig vagn på bland andra 7 Eye on the Hill och 10 Gl. Countess.

V86-8

1640 METER, AUTO

RANKNING

A–––––––––––––

4 Mojo Express

11 Xerxes Millp.

B––––––––––––––

10 Hunter Mont.

3 Wilson Knight

9 Didi Dam

8 Holy Ground

C–––––––––––––

6 Mellby Helios

5 Livi Memory

7 Wishing Noon

1 Drooping

2 Aurora Palema

12 Madriken av S.

SÅ KÖRS LOPPET

3 Wilson Knight släpper tidigt ledningen till 4 Mojo Experss som körs i tät? 11 Xerxes Millpond har toppform och avancerar tidigt. Även 10 Hunter Montana tål tufft upplägg om i form.

VÅR VINNARE

4 Mojo Express är kvick ut och gillar den korta distansen. Med spetsläge är hästen alltid aktuell och för tre starter sedan var han endast slagen av duktige Powerbank. Vinnarviljan är dock ett frågetecken.

UTMANAREN

11 Xerxes Millpond har formen i zenit och ser oerhört rejäl ut för dagen. Två raka segrar och fina insatser innan det kommer femåringen med och allt tyder på en bra prestation igen.

SE UPP FÖR

9 Didi Dam är en fartfylld fyraåring. I sitt senaste lopp fick hon aldrig fritt i en V75-final.

3 Wilson Knight har svårt för att vinna travlopp men höll bra i ledningen senast över full väg. Nu är det sprinterdistans som gäller, pass upp!

HETASTE INFORMATIONEN

Eventuellt heltstängt huvudlag för 5 Livi Memory. 2 Aurora Palema tävlar i en amerikansk vagn igen.