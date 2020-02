Lotten och formen talar för god chans

V75-1

11 Mellby Guard och 12 Surf’n Turf är bra hästar men från sina lägen lever de farligt denna gång. Christoffer Erikssons duo 2 Barista Oak och 7 Quick Vald har båda visat form som räcker en bit. 3 Digital Class ska man också passa från ett bra startspår.

V75-2

Öppet värre. 10 Ready to Roll har gjort bra ifrån sig på V75 förut och formen verkar i stigande. 5 HögstenaStalldräng var lite för taggad i lördags men duger bra i felfritt lopp. 6 Zinzan Cash och 8 Jimpeto Joy är en duo som också kan slåss om segern.

V75-3

1 Cayocus har ett bra spår och gick bra som trea i V75 senast. Distansen är ett plus dessutom., 6 Hubba Go Alone är under utveckling och ska bli intressant att se i ett V75-lopp. Räknas tidigt. 11 Infinite Knight kan vara en rolig rysare att varna lite för.

V75-4

Det luktar Jägersro-seger. 6 American Hill vann på fin tid senast och kusken Marc Elias kör i medvind för dagen. 7 Clean Cash går från klarhet till klarhet och med en lyckad start kan det bli seger igen. På tillägg är 14 Die Kaiserin det hetaste budet?

V75-5

Här finns ett spikförslag. 4 Princess S.W. med Peter Untersteiner hade tur i spårlottningen och är formen från senast intakt ska det vara en god chans. Hon tål offensiva upplägg och pressar sig till täten tidigt? 10 Ti Punsch Broline kan vara en outsider.

V75-6

3 Ronaldo Malibu med Mika Forss vann från samma läge senast och kan bli svår att komma åt den här gången också. 7 Religious lär laddas trots spåret och det är lite enklare emot än i finalerna i lördags. 5 Deede Star är väldigt bra i ljusa stunder.

V75-7

7 Martin de Bos håller jag högt men denne har inte startat på en månad och formen är lite dunkel. 2 Reverend Wine är en vinnartyp och 3 Roofie har bättre form än raden och är tränarens val i loppet. 12 Grainfield Aiden kan vara farlig att räkna bort.