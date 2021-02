Lord Skarplöth svarar: ”Måste jobba stenhårt”

1. ATG gör rekordresultat 2020 och framhäver själva pandemin som en av orsakerna till att det gått bra. Hur hade vi sammanfattat travåret 2020 utan en pandemi?

– Vi hade räknat med att omsättningen skulle växa under 2020 men förstås inte till den här nivån. Precis som Åsa och Eskil säger så lanserade vi i fjol också en rad nyheter som gav effekt utöver pandemin. Jag håller också med Niklas om ”var ödmjuka”. Vi är ödmjuka och tacksamma över att kunderna strömmade till oss och glada över att alla våra produktområden bidrar positivt till resultatet. 2020 var ett unikt år. Nu är det ett nytt år och nu måste vi jobba stenhårt för att behålla det förtroendet. Ett litet påpekande - ATG har i många år arbetat för en omreglering av marknaden. 2014 presenterade vi vår egen utredning om hur en framtida spelmarknad på lika villkor skulle se ut, där till exempel ATG lämnade vårt dåvarande monopol på hästspelet. En utredning som till stora delar är lik den spelmarknad som nu finns. Vi har kanske inte lika villkor i dag men vi har mer lika villkor på spelmarknaden, säger Hasse Lord Skarplöth.

2. Spel på hästar har ökat rejält, och flera har även blivit kvar när övriga sporter dragit i gång, kommer ATG kunna behålla sina ”nya” kunder på sikt?

– Före pandemin hade vi beslutat att under 2020 lägga extra fokus på vår dialog med kunderna. Det finns många trösklar både inom spelet och sporten att ta sig över för både nya och existerande kunder. Vi har de senaste åren gjort stora investeringar för att ta bort dessa trösklar. När väl pandemin slog till och ”nya” kunder strömmade till var vi därför redo. När övrig sport drog i gång under sommaren fanns en oro om kunderna skulle lämna oss. Den oron var obefogad. Intresset var rekordstort även under hösten. Men som jag sade, vi kan inte slå oss till ro. Jag är stolt över det arbete vi gjorde i fjol, nu gäller det att växla upp och fortsätta utveckla vår spelupplevelse. ATG har i dag 1,4 miljoner kunder som gillar spel på hästar. Det är förstås en grund för Svensk Travsport och Svensk Galopp att bygga vidare på och fördjupa intresset för bland annat hästägandet, säger Hasse Lord Skarplöth.

3. Rörelseresultatet ökade med 739 miljoner kronor, 49 procent, för 2020. Med denna ökade kassakista, hur vill du se att ATG tar sitt ansvar för travsporten?

– Vårt ansvar är att skapa ekonomiska förutsättningar för trav- och galoppsportens långsiktiga utveckling genom att arrangera spel på ett ansvarsfullt sätt. Alla pengar vi tjänar går tillbaka till våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp. Det gör oss unika bland alla spelbolag i Sverige. I dag står vi för cirka 90 procent av alla intäkter till trav- och galoppsporten. Därför är det förstås glädjande att fjolårets totala summa från ATG till ägarna blev rekordstora 2,8 miljarder. Och de pengarna hade, som Niklas är inne på, inte varit en verklighet om ägarna inte investerat i ATG. Hur de 2,8 miljarderna sedan kommer till bäst användning är upp till ägarna att besluta. Att så stor andel av omsättningsökningen ramlade ner på sista raden är effekten av skalbarhet och kostnadskontroll. Den kostnadskontrollen och smarta investeringar är vad vi måste fortsätta med, säger Hasse Lord Skarplöth.

4. Hur vill du att ATG ska utveckla spelutbudet/konceptet kring sina hästspel? Något som saknas?

– Det viktigaste för oss är att utveckla spelupplevelsen. Se bara på V86. För några år sedan var omsättningen kring 15 miljoner kronor. I fjol tog sig V86 förbi Stryktipset och är i dag det näst största poolspelet i Sverige efter V75. Och det hade aldrig gått utan ständig utveckling av produkten. Humansportspelet är hästspelets största konkurrent. Vi måste sträva efter att erbjuda en bättre spelupplevelse än humansporten oavsett om du sitter framför tv:n, datorn eller är på banan. Därför är det oerhört viktigt att vi vågar fortsätta att bryta ny mark. Bland annat just för att attrahera nya och yngre kundgrupper. V75 är en fantastisk produkt och i dag det spelet som delar ut flest miljonvinster. Jag är övertygad om att intresset för V75 kan fortsätta växa både bland våra kunder som internationellt. Vi kommer i framtiden att lansera nya varumärken men att utveckla spelupplevelsen inom våra existerande varumärken är som sagt just nu viktigare, säger Hasse Lord Skarplöth.