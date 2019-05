Jean Michel Bazire drar ofta till sig uppmärksamhet när han kommer till Sverige.



I årets upplaga skickar han en trio av hästar från sitt stall till den svenska storloppshelgen. Däribland de två Elitloppshästarna Aubrion du Gers och Looking Superb som ackompanjeras av superstoet C.D.

Men själv stannar Jean-Michel hemma.

Frågan är då varför vi inte får se och inte har sett den storslagne fransmannen på svensk mark sedan 2013.

Där råder delade meningar, utan att det saknas täckning för någon av förklaringarna.

– Det var ju någon incident där som han fick mycket böter och avstängning som han inte alls tyckte att han skulle ha så då blev han tjurig. Då sa han att han aldrig skulle köra mer i Sverige, och det har han inte gjort heller, säger Sofia Aronosson.

– Jag tror att det är blivit en liten skröna att han inte vill köra Elitloppet. Han har en minnesdag för sin far som krockar med Elitloppssöndagen. Han är prisutdelare och har en stor grillfest för familj och vänner nu på söndag, säger Anders Malmrot, sportchef på Solvalla.

”En annan sorts körning”

Sulkykonstnären Jean-Michel Bazire har vunnit Elitloppet två gånger, åren efter varandra.

Först vann han med L'Amiral Mazun 2007, tränad av Jean-Philippe Ducher, därefter vann han med Fabrice Souloys Exploit Caf 2008.

Han hade till och med kunnat vinna loppet tre år (!) i rad.

Det om inte Jag de Bellouet fråntagits segern då hästen åkte fast för doping år 2006.

Fransmannen har varit i ropet då han inte varit helt i harmoni med det Skandinaviska tävlingsreglementet.

– Det är ju en annan sorts körning här än vad det är där, fransmännen har svårare att anpassa sig ibland. Vi får ju anpassa oss när vi kommer dit, jag vet ju många svenska kuskar som blivit utpetade i tredje spår men det är olika regler vart man än är, säger Sofia Aronosson.

En kalenderkrock

År 2008 när han vann första elitloppsförsöket med Exploit Caf utbröt dessutom ett storbråk på stallbacken.

Bazire anklagades då för att ha kört över Fredrik B Larssons Giant Superman och förstört dennes chanser i loppet.

Ett par år senare, 2011 gick Bazire ut i franska travtidningen Paris-Turf och kritiserade de nordiska måldomarna. Han menade att kuskande i Skandinavien innebar för mycket böter – och meddelade sin bojkott.

Därefter har besöken i blivit få och senast Bazire körde lopp i Sverige var i Europaderbyt på Solvalla tillsammans med Vaux le Vicomte i augusti 2013.

Han förväntades till en kuskmatch i Boden 2017, men i det sista gick inte logistiken ihop.

Och om vi får se Bazire i Sverige råder det delade meningar om. Enligt Anders Malmrot är det inget som påverkat fransosens frånvaro i årets Elitlopp.

– De har instiftat ett minneslopp för hans pappa. Det krockar då med Elitloppet och därför har han valt det i stället, säger Malmrot.

”Hans son kommer till Solvalla”

Han fortsätter:

– Annars hade han nog kunna tänkt sig att komma i år också om det inte varit för den här saken skull. Hans son Nicholas kommer ju hit för att bevittna Elitloppshelgen. Jag tror nog att vi kanske skulle kunna få se Jean Michel nästa år på Solvalla och köra lopp.

Malmrot är dock medveten om Bazires tidigare uttalanden.

– Ja, förut var det så. Jag kan inte svara historiskt vilket lopp det var men så har det varit att de utländska kuskarna tycker att vi har ett hårt reglemente. Jämför man med Vincennes och Solvalla så skiljer det sig mycket i körstil. Det är så det är.

Men du har haft en bra dialog med Bazire inför Elitloppet?



– Ja, väldigt bra redan från i vintras fram till nu så det känns ju jätteroligt.

”Hans pappas lopp är väldigt viktigt”

Och ett att det körs ett minneslopp för Michel Bazire, far till Jean-Michel är mycket riktigt. På Bazires hemmabana Sablé-Sur-Sarthe körs på söndag Grand Prix Michel Bazire. Ett lopp som beskrivs som att hedra fadern till familjen Bazire med stark lokal anknytning.

I travtidningen Sulkysport ger Bazire själv sin syn på varför han inte kommer under Elitloppet.

– För det första är det en stor dag i min fars ära på vår hemmabana, Sablé-Sur-Sarthe, med ett lopp i hans namn samma söndag som Elitloppet körs, men framförallt beror det på ert reglemente. Det är helt galet, säger Jean-Michelle Bazire.

Kirsi Manninen är skötare i Jean-Michel Bazires stall, menar att det hade varit kul att se stjärnan själv i sulkyn. Men förklarar att det är en krock just på söndag.

– Hans pappas lopp är väldigt viktigt för honom.

Manninen åker i stället över till Stockholm i sällskap med två andra skötare, Rebecka Lejon och Julie Grenet. Och som Anders Malmrot tidigare nämnt följer sonen Nicolas Bazire med.

Ägaren insisterade att åka

Looking Superbs deltagande i Elitloppet var inte helt given, i intervju med Paris-Turf berättade Bazire att det var ägarnas önskan att delta.

– Så var det, annars hade vi inte åkt. Det är en ung häst som bara sex år gammal. Men nu åker vi och det är också ägaren som sett till att det är Åke Svanstedt som ska köra.

Kirsi sköter Looking Superb och som skötare skördade hon sin hittills största framgång under Elitloppshelgen 1998 när Anders Lindqvists Louise Laukko vann Sweden Cup. Men i Elitloppet har hon haft passhäst så sent som 2016 när hon arbetade hos Daniel Redén och skötte Call Me Keeper.

”Publiken hade gått crazy”

Men att Elitloppspubliken ska få se Jean-Michel köra lopp på Solvalla igen, tror inte Kirsi sig se.



– Nej, jag tror inte det. Det är för mycket böter och avstängning. Det är inte samma regler i hela Europa.

Så tillägger hon:

– Men det hade varit häftigt. Hela publiken hade gått ”crazy” om Jean-Michel kommit tillbaka.

Istället blir det Jos Verbeck och Åke Svanstedt som kommer att styra Jean-Michel Bazires hästar i hans jakt på första tränarsegern i Elitloppet.

Och kanske är det bäst så.

– Om Jean-Michel Bazire nu tycker att han har för svårt för att anpassa sig och är rädd för att bli avstängd och missa andra lopp så är det hans val. Han tycker väl att det finns kuskar som är bättre på att anpassa sig än vad han är, som har kört mycket här. Det är väl så, avslutar Sofia Aronsson.