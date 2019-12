Leos nya succéår: ”Är svårt att ta in”

Ifjol blev det totalt 5 458 400 kronor in när Emilia Leo summerade sina insatser i sadeln och sulkyn. Och 2019 blev inte sämre. Tvärtom så har hon nått nya nivåer även i år och har nyligen passerat gränsen över åtta miljoner kronor samt tagit över 100 segrar.

– När det började närma sig sju miljoner i höstas så tänkte jag att om jag klarar det så är ju det jättebra. Sen gick åttan av bara farten. Det är jättekul. Det är svårt att ta in lite grann, man får inte stirra sig blint på det men det är ändå lite svårt att ta in att jag kört och ridit in åtta miljoner. Det är mycket, för mig är det jättemycket, säger 27-åringen.

Hittat bra rutiner hos Gävleproffset

Emilia Leo är numera lärling hos Johanna K Karlsson på Gävletravet – men hon har en egen filial där hon jobbar. Det har varit en viktig pusselbit i de senaste framgångarna.

– I och med att jag jobbar själv på en filial så kan jag lägga upp dagarna lite som jag vill och det ger mig en lugn och skön vardag. Jag kan bestämma själv hur jag ska jobba. Det trivs jag jättebra med.

– Förut när man jobbade i större proffstall kunde man få dåligt samvete när man åkte i väg. Sådan känsla kan man inte ha med sig när man ska ut och tävla liksom. Det är jätteskönt.

Att hon kan styra dagarna lite som hon vill har också varit av stor betydelse för att hinna med någon form av återhämning. I skrivande stund har hon ridit/kört 640 lopp.

– Det blir många sena nätter och hästarna ska ju ha mat på morgonen ändå. Men bara det att man kan ta hand om dem och sedan vila någon timme, det gör jättemycket.

”Inspirerande och roligt”

På onsdag när det är dags för V86 beger hon sig till Bergsåker för att bland annat köra Oscar Berglunds Cobourg Hanover. En riktigt fin häst som hon vann gulddivisionen med tidigare i år.

– Han har gjort det jättebra. Nu har han haft lite problem och varit lite sjuk. Vi har velat köra lite snällt med honom och byggt upp honom. Men det ser bra ut inför onsdagen och han gick jättefint senast och gick med sparade krafter över mål. Det ska bli kul att köra honom, säger hon och fortsätter:

– Det är stort att få chansen på de fina hästarna om man säger så. De är oftast lite svårare att köra men det är svårare för en sådan som jag att få chansen att köra sådana hästar. Det är jättekul. När man köra dem gång på gång så behöver man inte tänka att varje lopp är superviktigt, man kan köra lite för framtiden också. Det tycker jag är inspirerande och roligt.

Har du hunnit njuta eller fira dina framgångar något då?

– Jag är dålig på att fira. Det är klart att lite borde man njuta och fira, sen ska man ju se framåt också. Vardagen och allting går ju så mycket enklare när det går bra, så bara det är ju skönt.