Lennartsson: ”Ett dygn av fruktansvärd smärta”

Det var under onsdagen som Per Lennartsson själva berättade om den läskiga olyckan.

Travprofilen flög av sin häst – och fick en fraktur vid bäckenet.

”Oturen var framme i går eftermiddag då jag blev omkullkastad av en häst och fick en fraktur vid bäckenet. Ska opereras under förmiddagen. Återkommer med prognos efter operationen!”, skrev han då.

”Jag har ingen prognos”

Nu, ett drygt dygn senare, berättar han om operationen.

”Efter ett dygn av fruktansvärd smärta är jag nu ihopskruvad och uppe och rör mig försiktigt. Har ingen prognos på konvalescensen men det får ta sin tid! Tack för all kärlek och stöd!”, skriver Lennartsson.

Per Lennartsson har under 2020 kört in 13,2 miljoner kronor som kusk.