V75-LÖPSEDELN BÄSTA SPIKARNA V75-1: 5 Hevin Boko Att hon är bra nog för att vinna loppet råder det inga tvivel om. Dessutom ska främsta hotet (?) Mellby Free tävla med skor runt om den här gången vilket är ett minus, den långa distansen likaså. Vi tror att offensive Forss laddar framåt och det troliga är att man sitter i ledningen i ett tidigt skede. V75-4: 6 Cash and Carry Efter en svacka lämnade hon ett bra formbesked vid segern senast och hon är nog minst lika bra den här gången, om inte bättre. Hon är tuff och tål en del jobb och från ett springspår kan vi räkna med ett offensivt upplägg från Anders Svanstedts sida. SPETSDRAGEN V75-2: 3 That’s So Clever Bra form och bra läge kan bädda för hemmaseger i Klass II. That’s So Clever körde sig till ledningen från spår fem senast och vann och han ska kunna nå samma position igen. Kvalade in till Kriteriefinalen för en dryg månad sedan. V75-5: 5 Santos de Castel. Han var riktigt fin då han vann en V75-final gången innan före stallkamraten Parker från ledningen. Vi tror att Jörgen Westholms häst kan öppna snabbare än Vice Versa Diamant och från spets är det hästen att slå. SKRÄLLBUDEN V75-5: 10 Capital Gain CC Kommer till start med en resultatrad som inte är den vackraste. Men han har varit ute i tuffa gäng och enligt stallet är formen riktigt bra. Med tanke på att de mest betrodda i fältet har galopphistorik kan det löna sig att plocka med en skräll. V75-6: 8 Beartime Har ju strulat till det med en mängd galopper när det handlat om V75. Senast han var ute i voltstart skötte han sig bra och från spår åtta borde han kliva i väg i rätt gångart. Formen är mycket bättre än vad raden visar! Visa mer

V75-1

2 640 METER, VOLT

RANKINGEN

A––––––––

5 Hevin Boko

B––––––––

8 Mellby Free

4 Racing Brodda

1 Activated

6 Unique Juni

7 Audrey Effe

11 Global Brilliance

9 Millie Millionaire

C–––––––––

12 Barbro Kronos

2 Digital Class

3 Xanthis Delicious

10 Vikens Fingerprint

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

8 Mellby Free ska tävla med skor nu och är kanske inte lika startsnabb med den balansen. Vi tror att 5 Hevin Boko släpps till ledningen om Mika Forss är offensiv, något han också brukar vara. Är Hevin Boko bara i normal form leder hon länge och vi går fullt ut på henne.

HETA ÄNDRINGAR

Betrodda 8 Mellby Free ska gå med skor runt om denna gång och det känns som ett minus. 6 Unique Juni går från vanlig vagn och barfota fram till jänkarvagn och barfota runt om vilket är intressant. Det är även anmält barfota runt om på duon 1 Activated och 7 Audrey Effe.

V75-2

2 140 METER, AUTO

RANKINGEN

A––––––––

3 That’s So Clever

10 La Verite

B––––––––

4 Wish Me Magic

7 Bowling Orlando

5 Invisible Sun

8 Izor Sisu

2 Fighter Simoni

9 Global Crossover

C–––––––––

1 Räser Helge

11 Letthecowboysride

6 Oskar Run

12 Dreams Happen

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

3 That’s So Clever vann från ledningen senast och med tanke på läget ska det vara bra spetschans igen. Han var ju en av tolv som kvalade in till Kriteriet vilket säger en del om kapaciteten. 10 La Verite har övertygat och körs fram i dödens om tempot bedarrar? 4 Wish Me Magic har form!

HETA ÄNDRINGAR

Det blir bara barfota fram nu på 1 Räser Helge. Det mest positiva tror vi är att 8 Izor Sisu får på sig en jänkarvagn i den här starten och det finns kunnande i den pållen. 12 Dreams Happen kommer att gå barfota runt om och 4 Wish Me Magic går helstängt till halvstängt huvudlag när det vankas lång distans.

V75-3

1 640 METER, auto

RANKINGEN

A––––––––

5 Brother Bill

3 Disco Volante

7 Milligan’s School

B––––––––

2 Handsome Brad

9 Diamanten

10 Snowstorm Hanov.

C–––––––––

11 Harran Boko

1 Lawmaker

4 Lucifer Lane

8 Island Life

6 Let’s Dance D.E.

12 Ajlexes Cubano

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

3 Disco Volante brukar ta spets från sådana här lägen, men de invändiga hästarna är snabba och det kan kosta. Även 5 Brother Bill kan öppna och slog tipsettan senast. Han behöver inte heller ledningen för att vinna loppet. Kan 7 Milligan’s School piggna till med nytt huvudlag?

HETA ÄNDRINGAR

3 Disco Volante tävlade med skor senast men nu vässar man till det med barfota fram. 4 Lucifer Lane ska testa på jänkarvagn för första gången någonsin! Stefan Melander är inne på att testa ett nytt huvudlag på 7 Milligan’s School, vad det blir är oklart. Det kan bli skor på 1 Lawmaker om banan inte är bra.

V75-4

2 140 METER, AUTO

RANKINGEN

A––––––––

6 Cash and Carry

B––––––––

5 Love Eagle

4 Didi Dam

8 Navona

14 Princess Kloster

10 Wallawalla Broline

13 Bowling el Mar

3 Minnucci Zon

2 NothingLike Malena

C–––––––––

1 Best in Show As

7 Beauty Super Nova

9 Ottilia Fri

11 Pappajonnys Ilse

15 Fantaghiro Brick

12 Ava

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

6 Cash and Carry är bra för klassen och från ett springspår lär Anders Svanstedt vara offensiv och trycka sig till spets tidigt? 3 Minnucci Zon och 5 Love Eagle kan kanske svara men tipsettan går från dödens också. En chansspik.

HETA ÄNDRINGAR

1 Best in Show As, 3 Minnucci Zon, 11 Pappajonnys Ilse och 12 Ava har alla tänkt tävla barfota runt om. Den sistnämnde tävlar i bike fast det är voltstart. Det kan bli byte till norskt huvudlag på 2 Nothinglike Malena.

V75-5

2 140 METER, AUTO

RANKINGEN

A––––––––

5 Santos de Castella

4 Vice Versa Diamant

B––––––––

9 Comand

10 Capital Gain C.C.

2 Teton Miss Annie

1 S.G.Kingstone

3 Anchor Man

C–––––––––

6 Global Virgin

7 Caprioso

8 Zenato

11 Typhoon Face

12 Kimi di Quattro

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

2 Teton Miss Annie, 5 Santos de Castella och 6 Global Virgin är trion som öppnar bäst. Av dessa är Jörgen Westholm mest angelägen om att köra i täten med Santos de Castella och kommer man dit är det hästen att slå. 4 Vice Versa Diamant har visat hög kapacitet och kan utmana.

HETA ÄNDRINGAR

Man kommer att köra minst barfota fram med 3 Anchor Man (vann med skor senast). Innerspårets 1 S.G.Kingstone är också anmäld skolöst. 5 Santos de Castella galopperade senast i voltstart i vanlig vagn. Nu åker jänkarvagnen på när det är autostart.

V75-6

2 140 METER, volt

RANKINGEN

A––––––––

3 Morotai Degato

7 Gardner Shaw

5 Bo C.

B––––––––

1 Dats So Cool

2 Svecak Palema

8 Beartime

10 Phoenix Photo

4 Van Gogh Z.S.

6 Majestic Man

C–––––––––

9 Minnestads Ecuad.

12 Randemar R.D.

11 Balotelli Crown

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

3 Morotai Degato har visat att han kan öppna i voltstart. 1 Dats So Cool är också snabb ut och det troliga är att dessa två sitter i spets och rygg på ledaren vilket bäddar för framskjutna placeringar. 7 Gardner Shaw är en tuffing som närmar sig toppformen och blir farlig med minsta klaff.

HETA ÄNDRINGAR

Svante Ericsson kommer att balansera om 10 Phoenix Photo till denna start och räknar med positiv effekt. Dessutom blir det ett helstängt huvudlag. Värd att passa. 5 Bo C. var fin senast men nu blir det skor runt om. 6 Majestic Man är anmäld med skor men det blir barfota fram igen enligt tränaren Jonna Irri.

V75-7

2 140 METER, AUTO

RANKINGEN

A––––––––

7 One Kind of Art

3 Eros Zola

4 Kurri Jari Boko

B––––––––

10 Gooner

1 Global Agreement

9 Xanthis de Roi

2 Dwayne Zet

6 Condior

11 Gogobet Sisu

C–––––––––

5 Don’t be Weak

8 Cash Cowboy

12 Massive Speed

• • •

SÅ KÖRS LOPPET

1 Global Agreement, 2 Dwayne Zet och 6 Condior är snabba ut och den som når ledningen av dessa tre kan vinna. Men det luktar hård öppning och sitter bara 7 One Kind of Art i ett vettigt slagläge när spurten ska dras upp tror vi att han kan bli svår att stå emot med den form han visat.

HETA ÄNDRINGAR

Formstarke 7 One Kind of Art gick bra senast och den här gången åker extraväxlar på i form av jänkarvagnen och barfota runt om. 11 Gogobet Sisu har gått i vanlig vagn men nu blir det bike. 2 Dwayne Zet går med norskt huvudlag och rycktussar och inget av dessa hjälpmedel användes vid segern senast.