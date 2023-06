Lathet, misstag eller försökte de lura oss?

Svag mot spelarna – dumt av ST

Make It Schermer stod för en av de svettigare insatserna i helgen. I lägsta klassen bombade han fram i dödens och kunde avgöra säkert över upploppet. Fyraåringen verkar ha kapacitet för årgångslopp senare under året och tränare Per Henriksen måste vara nöjd även om han pratade om att fortsätta träna på att köra i ryggar på förhand. Att prata taktik är dock svårt, och tränare och kuskar måste få ha utrymme att ändra sig från vad man haft som första tanke. Något man kan kräva stämmer är dock utrustningen och hästen var anmäld med både barfota runt om och jänkarvagn för första gången. Barfota föll väl ut men i loppet kom hästen ut med vanlig vagn, vilket man också flaggat för i intervjuer under veckan. Det lyser dock fortfarande rött på ”Amerikansk” i resultatlistan och spelarna blir dubbelt lurade – både på denna start och att man riskerar missa när det verkligen blir första gången man testar jänkarvagnen på riktigt. Och Svensk Travsport som kan fylla kassan med böter för felaktigt anmäld utrustning missar helt…

En svårbalanserad fråga

Men just utrustningsfrågan är svår. Många tränare gillar att funderar under veckan och ibland måste man kanske kolla hovar och ta beslut i slutet av veckan. Med tanke på att vi ofta har anmälan nästan en vecka innan tycker jag det är hårt att sätta krav som i Frankrike, där man anmäler bara några dagar innan loppet men balansen man anmält är bindande. Men för att vagn- och skoinfo faktiskt ska hjälpa och inte stjälpa spelare tycker jag man skulle kunna ”låsa” anmälan 24 timmar innan loppets start. Då har V75-tränarna fram till fredag eftermiddag att fundera, men spelarna kan lita på informationen som finns tillgänglig under tiden då de allra flesta lämnar in sina system.

Många sena ändringar

För tittar vi i lördags hade vi många sena ändringar. Och ännu svårare blir det när tränare pratar om barfota hela veckan, garderar sig med att säga att det kan bli barfota bak och till slut ändrar till skor runt om 35 minuter innan spelstopp. Eller när man redan på måndagen pratar om att hästen ska tävla med skor – trots att den är anmäld barfota – och skorna åker på i anmälningslistan sex minuter EFTER spelstopp. Lathet, misstag eller ett försök att lura spelarna? Oavsett tycker jag vi kan kräva bättre på ett spel som omsätter över 100 miljoner kronor…

Sverige-framgångar i Frankrike

Helgen var lyckosam för svenskarna som härjar nere i Frankrike. Rikard Björling har en häst på listan och Istra var nu tillbaka i Frankrike efter en vinter och vår i Sverige. Väl på fransk mark var hon väldigt löpglad och vann ett femåringslopp för ston på Vichy värt över 110 000 kronor. Jonathan Carre var nere i Chartres och red Jörgen S Erikssons montéspecialist G.R.J.’s Wolverine till seger. Det var fransmannens första seger i hemlandet sedan 2015! På Chartres tog också den av Tomas Malmqvist tränade treåringen Kelina Josselyn sin första seger i sjätte starten. Söndagen bjöd faktiskt på ett svenskt hattrick då Jörgen Westholm-tränade Kingpin följde upp andrapriset i Frankrikedebuten med en seger på Reims!

Fina lopp i helgen

Blickar vi framåt bjuds vi på dubbla V75-omgångar i helgen. Östersund med Jämtlands Stora Pris på lördag och Bjerke med huvudnumret Oslo Grand Prix på söndag. Toppsport hela helgen lång, men en extra tanke skänks till Just Believe och kretsen kring australiensaren. En resa runt halva jordklotet för att få spår sju i Elitloppsförsöket och nu spår åtta. Ingen medstuds för den gästen inte…