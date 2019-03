I domen, som SportExpressen tagit del av, framgår det att lärlingen hotat sin dåvarande sambo i deras gemensamma bostad.

Travlärlingen erkänner att han har slagit sönder en tv, en mobiltelefon och en dator i ilska och sedan hämtat ett hagelgevär.

Därefter han ha hotat att skjuta sig själv och, enligt sambon, ”skjuta huvudet av dem allihopa”. Deras gemensamma barn ska ha varit närvarande i bostaden när det hela inträffade.

Svensk travlärling döms till fängelse

Travlärlingen erkänner skadegörelsen och ”han hanterat ett gevär på sådant sätt målsäganden angivit men han har aldrig hotat att skjuta målsäganden utan endast hotat att skjuta sig själv”. Han hävdar också att han varit påverkad av alkohol under händelsen.

Travlärlingen säger under rättegångsförhandlingarna att han ”förstår att målsäganden blivit rädd av händelsen” men hävdar att han ”inte hotat henne med brottslig gärning”.

Tingsrätten dömer nu travlärlingen till ett års fängelse för grovt olaga hot och skadegörelse. Därtill ska han betala 29 440 kronor i skadestånd till sambon.

Tingsrätten: ”Han har hanterat ett livsfarligt vapen”

I sin dom skriver tingsrätten att ”den gärning han övertygats om har ett högt straffvärde och är även till sin art sådan att fängelsepåföljd svårligen kan undvikas”.

Under hela händelseförloppet hävdar travlärlingen att geväret var oladdat. Tingsrätten hävdar att det faktum att parets barn var närvarande under händelserna spelar in i domen.

”Den gärning X gjort sig skyldig till är av allvarlig beskaffenhet under hänsynstagande till att han hanterat ett livsfarligt vapen i målsägandens hem och under närvaro av målsägandens späda barn. Gärningen skall därför bedömas på sätt åklagaren gjort gällande. Gärningen är inom brottstypen grovt olaga hot av allvarlig beskaffenhet enär händelserna varit utdragna i tiden. Tingsrätten finner således att gärningarnas straffvärde ej understiger ett fängelsestraff om ett år.”