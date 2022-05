”Längtat efter att höra det här från Gunnar”

I Elitkampen på Solvalla ska de bästa kallbloden göra upp om en miljon kronor. Sedan tidigare är bland annat titelförsvaren Odd Herakles klar för storloppet, och nu får han sällskap av ännu en vass utmanare.

Under måndagen rapporterade norska Trav365.no att Gunnar Melander tar sikte mot loppet med stjärnhästen Månlykke A.M. Ekipaget segrade i lördags på Umåker och bestämde sig drygt ett dygn efter loppet för att göra resan till Stockholm under Elitloppshelgen.

– Jag har precis givit Solvalla beskedet att vi kommer. Månlykke vann väldigt lätt i lördags. Jag behövde aldrig köra något. Hur fort han kan springa vet jag inte men han är stark och snabb. Jag ser fram emot loppet, säger Melander till Trav365.no.

”Längtat efter att höra det”

Solvallas sportchef Anders Malmrot tog emot beskedet om Månlykke A.M. med stor glädje.

– Det känns fantastiskt roligt. Det är underbart att få se honom på Solvalla och att se honom göra första starten i elitkampen. Alla traventusiaster har längtat efter att höra det här beskedet från Gunnar och i dag kom det. Jag är jätteglad över att han kommer till Solvalla.