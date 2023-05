Lämnar besked om storstjärnans framtid

San Moteur var oddsfavorit inför Elitloppet 2023 och krossade motståndet i sitt försök.

I räckte det dock ”bara” till en delad andraplats tillsammans med Go On Boy.

Delägaren Håkan Arvidsson var tagen men samlad när han mötte den samlade presskåren efter loppet.

– Vi har en bra häst, jag är otroligt stolt, säger Håkan Arvidsson.

Arvidsson lämnade också lugnande besked för de som befarat att hästen gjort sitt sista lopp.

– Vi kommer testa igen 2024.

”En mardrömssituation”

Kusken och tränaren Björn Goop var, trots utebliven seger, väldigt nöjd efter loppet.

– Jag är glad och stolt över hästen, men det viktigaste av allt är att han tagit loppen bra och är fräsch och hel efteråt. Det är det viktigaste. Jag tror han var lite besviken över att han inte vann, men efteråt var han pigg och glad som vanligt. Inga konstigheter, säger stjärnkusken i V75 Direkt.

– Han ska till avel nu i sju veckor, det är 150 ston som väntar på honom. Sen ska han börja träna lite lätt underhållande och vi har en dröm om Hugo Åbergs i juli. Men det är inte det viktigaste, och då blir det antagligen Åbys stora pris. Sen pratar vi om ett vintermeeting i Frankrike. Men vi får se.

Goop och San Moteur hamnade ensam i andraspår och lyckades aldrig komma nära en för dagen överlägsen vinnare i form av Hohneck.

– Det är en mardrömssituation att sitta där, man vill inte göra bort sig genom att antingen köra för fort eller köra för sent. Jag kände slut att spelar ingen roll hur jag körde, min häst var trött sista hundra och hade jag kört snabbare tidigare hade jag släppt fram Go On Boy. Det är dessutom omöjligt att springa snabbare än 1.08,9 i dödens. Det kändes bra hela tiden, men Hohneck slog aldrig av på takten, säger