V75-1

Öppet stolopp inleder. 14 Wild Love är bästa hästen men det brukar ju inte vara så enkelt att hämta in dubbla tillägg. 5 Sunday Sonata har visat hög V75-klass och är ett tidigt bud. 3 Rexine imponerade senast och Björn Goop upp denna gång!

V75-2

10 Maestro Crowe har tränaren Petri Euro skrytit upp och visst är han högaktuell för segerchecken om han har en bra dag. Tänkbar spik? Duon 1 First One In och 4 Springbank har båda kunnande och styrka för en placering bland de tre främsta.

V75-3

Med ett spår längre in i banan hade 8 Disco Volante varit glödhet. Men det är kostsamt att ladda från spår åtta bakom bilen. Stallkamraten 4 Snowstorm Hanover var tvåa bakom Disco Volante senast från bakspår. Står ju klart bättre till denna gång!

V75-4

Ett ungdomslopp där jag tror att 9 Tyson Dimanche kan bli farlig med ett nyttigt lopp i kroppen. 14 Vikens High Yield imponerade i nya regin senast och är värd att se upp med trots läget. 5 Global Woodstock står vettigt till och har en vass kusk.

V75-5

3 Roofparty har bra kunnande för klassen men då han inte startat på länge misstänker jag att formen inte är på topp. 5 Four Guys Dream har gått från klarhet till klarhet och måste vara ett hett vinstbud. 12 Tengil Face är inte borta om det blir tempo.

V75-6

Är 3 Grainfield Aiden ringrostig efter två veckors uppehåll? Skämt åsido, är formen intakt kommer han att kriga om segern igen. 1 Martin de Bos är ju bra men frågan är om han kan försvara innerspåret. 2 Sevilla är obesegrad i år och måste räknas här.

V75-7

Det kan bli fartfest då det finns flera startsnabba hästar på de fem innersta spåren. 3 Taiga Woodland vill hemskt gärna till spets och duger på en bra dag. 5 Önas Nugat har vunnit V75-lopp i Halmstad förut från samma spår. 2 Jefferson Dotcom är inte golvad