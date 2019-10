Läget är passande – och det är motståndet också

I morgon passerar troligen Daniel Wikberg fjolårets siffror.

Två av hans 19 hästar startar i Skellefteå. Båda kan vinna, Tempel L.B. är ett hyggligt segerbud, men bäst chans har Weekend Fun.

I 13 av de 15 senaste starterna har han med framgång tävlat i V75-sammanhang. Och han har bara missat pengar två gånger under den här perioden.

I morgon slipper han hästar som Bucks to Burn och Elitloppshästen Milliondollarrhyme.

Weekend Fun är startsnabb, lättplacerad och speedig. I min bok kan han vinna på flera vis och är därmed en stabil spik att luta sig emot

Om banan skulle bli tung?

– Det gynnar min häst. Han trivs på skitigt underlag, säger Daniel Wikberg.

On Track Piraten vann långloppet i Skellefteå i fjol. Genrepet i Hagmyren slutade med plättlätt seger i ett förvisso klent gäng.

– Han kändes jättefin och vann enkelt trots att det blev lite tuffare körning än vad jag förväntat mig, säger Rikard N Skoglund.

Som redan slagit fjolårets siffror med 5,5 miljoner kronor.

– Drömgränsen är att passera över 20 miljoner, säger Rikard.

Han är ”bara” två millar från rekordet och det lär bli en del inkört i morgon.

– On Track Piraten brukar gå bättre ju kallare det är. Strykningen av Highspeed Dynamite var lite negativt för vår del. Nu kommer nog Carmine Am enkelt till ledningen. Min häst ska vara favorit men jag har respekt för Carmine Am och Ragazzo da Sopra.

Dina övriga chanser?

– Jag var jättenöjd med Antonio Trot i lördags. Han gick i mål med sparade krafter och huvan var oryckt, säger Skoglund.

Årets Kriterie var rivigt och jag kommer aldrig att glömma loppet.

Robert Berghs Power imponerade stort. Och det finns växlar att dra: Huvudlag, rycktussar, barfota och jänkarvagn.

Bakom vinnaren gjorde Brother Bill, Exodus Brick och Upset Face rejäla insatser.

Power kan vara vår nästa stora stjärna.

Han har enorm styrka men visade i Kriteriet att han även är kvick i benen. När Bergh tryckte på gaspedalen på första långsidan gick det undan värre: 1.04,7 i 300 meter enligt positioneringstider.

Det jag gillade allra mest var att när Bergh plockade upp honom efter det enorma speedrycket löd Power direkt. Toppindivid.

– Jag tror mycket på Pave Faks, säger professor kallblod, det vill säga Expressens travexpert Fredrik Edholm.

Men den korta distansen är väl opassande och spår åtta iskallt?

– Han har varit ute i stenhårda sällskap och senast hoppade han i sista sväng och var enligt kusken Ulf Eriksson obrukad i det läget.

– Tränaren John Mogset låter fantastiskt nöjd och nu blir det jänkarvagn och barfota runt om. Den enda jag har respekt för är Art Kjarvald, men han vinner inte särskilt ofta och om Pave Faks sitter utvändigt om Art Kjarvald i slutsvängen tror jag att han är tuffare till slut, säger Fredrik.

Skellefteå är en av två banor som har open stretch, ett extra innerspår att utnyttja över upploppsrakan.

– Det är stor skillnad jämfört med Åbys open stretch. Det kommer sent och är väldigt smalt, säger Rikard N Skoglund.

V86 är ett enastående spel. Ingen prickade in åtta rätt senast.

Det innebär superjackpot med 25 miljoner kronor till en ensam vinnare på onsdag.

Kommande lördag blir intensiv.

Förutom SM-tävlingar på Åby avgörs Europaderbyt i Tammerfors.

Dessutom körs VM-loppet på Yonkers 800-metersbana.