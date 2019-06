Ladyofthelake tog hem 300 000 kr: ”Fick kämpa”

Finalen i Åby Nordic Monté Trophy är tillsammans med Montéeliten på Solvalla under elitloppshelgen de två största montéloppen i Skandinavien.

Torsdagskvällens begivenhet på Åby blev en häftig uppvisning av Ladyofthelake, tränad av Lise-Lotte Nyström och ägd av Pierre Nyström. Hästen svarade för en strålande prestation och knäckte konkurrenterna den tunga vägen. Anna Erixon lät henne gå iväg i tredjespår dryga varvet kvar och fram utvändigt om ledande Emmett Brown.

”Fick verkligen kämpa”

Ladyofthelake slog klorna i ledaren tidigt och tog över täten in i slutsvängen. Samtidigt tog storfavoriten Be Mine de Houelle upp jakten. Även om fransyskan närmade sig så kunde hon aldrig gå i riktig närkamp med vinnaren. Över upploppet stack Ladyofthelake ifrån till en imponerande seger på tiden 1.13,1/2140a. Hon var helt enkelt bara bäst och Be Mine de Houelle fick nöja sig med andraplatsen.

– Hon fick verkligen kämpa för hon fick ett par knuffar första varvet och sedan gå tufft in på andra varvet. Jag vet att hon biter ifrån sig och jag behövde bara påminna henne in på upploppet. Jag vet att hon går på häst så det fanns lite sparat i mål. Det här är helt klart min största seger. Jag avgudar ju Per och Lotta och att kunna ge dem det är är hur stort som helst, sa Anna Erixon.

”Det går inte att beskriva”

Ägaren Pierre Nyström stod vid sidan och var överlycklig över sin häst. Tanken var att Ladyofthelake skulle gå till avel i år men det nioåriga stoet fick en sista chans när man började prova i monté och plockade av skorna.

- Det går inte att beskriva hur det känns. Det här är jättestort. Det ska inte gå med det loppet som hon fick. Helt otroligt, sa Pierre Nyström.

- Tanken var att vi skulle betäcka henne i år och så tände hon till som tusan. Vi tog av henne sulkyn och ryckte dojorna och det blev jättebra. Jag ska tacka Kaj Widell som har hjälpt mig så jag ska inte ta åt mig äran helt själv.

Av Michael Carlsson/Kanal 75