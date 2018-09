Kylin-BLom gör onekligen bra reklam – för sig själv

Oskar Kylin-Blom har fått en succestart som proffstränare. Han får en hel del lånestyrningar men att han kan träna häst själv råder det inga tvivel om. Sexårige Antonio Tabac kom från Stig H Johansson till Gävle-tränaren i början av året och har genomgått en förvandling utan dess like.

Han hade vunnit två raka segrar från bakspår på V75 inför gårdagens start och blev omgångens största favorit.

Men en skrattmatch? Glöm det. Konkurreterna gjorde allt för att han skulle förlora.

Men när krutröken hade skingrat sig stod han där som segrare igen och ytterligare 150 000 kronor tickade in på kontot.

Under lördagen blev segertiden 1.11,7/2 140 auto och då gick han i andra- och tredjespår hela loppet!

– Det känns häftigt. Det måste ha blivit ett lopp helt i publikens smak i alla fall. Jag trodde att Rauno Pöllenen skulle släppa ledningen med Västerbo Grosbois men vi fick nobben.

– Sedan fick vi rygg i 400 meter men när de stötte bakifrån kände jag mig tvungen att attackera. När sedan en annan kusk tjoade på min häst var det bara min som blev peppad och ökade farten. Han är verkligen stentuff och allt har gått över förväntan med honom, sade en mycket nöjd segerkusk.

Det kan vara skönt att ha en sådan häst att kontra med hemmavid när sambon Emilia Leo också skördar framgångar på V75 med Sign Me Up Too...

Nästa uppgift för Antonio Tabac blir Silverfinalen på Solvalla i samband med Kriteriehelgen om två veckor. Och konserverar man formen känns det som ett stabilt singelstreck...

Gulddivisionen handlade på förhand om tre hästar och de var också etta, tvåa och trea i mål. Spetsstriden visade sig bli avgörande då Charrua Forlan med minsta möjliga marginal lycakdes svara ut Volstead genom första kurvan. Trots att han såg slagen ut kontrade han sig till seger över upploppet.

Men den moraliske vinnaren var Heavy Sound som var tvåa från femte ytter!

Lärlingen Sofia Frilén skrällde med Ingemar Söderberg-tränade stoet Ellieann den här årstiden i fjol. Och efter att ha visat form i ett par starter var det dags för ekipagets andra fullträff på rikstoton. Sättet hon tuffade runt de andra i spåren sista 800 i V75-2 var av det imponerande slaget.

Helt klart en välförtjänt seger.

Vi fick se mera girlpower. Susanne Richter-tränade Ural svek nyligen på V75, men i går fanns inte förlust på kartan. Från dödens krossade han motståndet med många längder tillsammans med Örjan Kihlström.

– Jag hoppas kunna ta ner honom till Frankrike framöver och tror inte Ural gör bort sig där heller, sade Richter.

Det var ett tag sedan Bollnäs-tränaren Thomas Lönn fick jobba in en V75-seger.

Men i Hungarian Hotwax (V75-1) har en en häst som kan gå en bit upp i klasserna. Tog en snygg spurtseger i går.

Men borde verkligen favoriten Västerbo Pokerface ha startat efter dåligt intryck i både värmning pch provstarter?