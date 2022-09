Kvällens vinnarhäst återfinns på bakvolten

■■ Förra helgen satte vi fyra av fem på lappen under fredagens High Five-kupong, och tre av fem under lördagen. Totalt fick vi drygt 2,5 gånger smeten tillbaka och tipsformen känns fin. Dagens lopp är öppet för sex- till tioåriga hingstar och valacker som tjänat maximalt 231.000 euro. Sju hästar som tjänat under 121.000 euro står på startvoltens 2850 meter och åtta grabbar kommer jagande från 25 meter bakom.

Min vinnare står på tillägg och har bra chans att runda hela gänget.

Min vinnare är 15 Fabourg. Han är fältets rikaste häst och kommer från en seger just här på Vincennes. Sjuåringen bjöds på en fin resa då och tackade med att gå riktigt bra över upploppet. Han visade dessutom bra skalle när han svarade häst sista biten. Formen har varit bra en längre tid och känslan är att han har bra chans att runda alla till seger. Barfota runt om igen dessutom!

Värst emot tycker jag är 5 Falco du Hamel. Hästen gick preparé senast med dojorna på, men nu blir det barfota och Eric Raffin hoppar upp i sulkyn. Det är två stora plusfaktorer och dessutom står sjuåringen fint inne på framvolten. Han blir nog inte allt för hårt påpassad och är ruskigt spelvärd.

Från tillägg hittar vi 12 Gangster Davaness som också ska streckas högt upp på kupongen. Senast på Cagnes-sur-Mer tog han en galopp från start och tappade betydande mark. Ändå kördes han offensivt hela vägen till ledningen och höll mycket bra till fjärdeplatsen. Nu får han plocka fram den styrkan igen och gör han det rundar han de allra flesta.

7 Go Away Bird var med i samma lopp som Gangster Davaness senast och då stod de på samma start. Nu startar han 25 meter före och jag tror han kan få svårt att hålla undan mot just honom trots försprånget, men i en perfekt proposition ska Go Away Bird ändå kunna vara med och hugga om de finare placeringarna.

Till sist streckar jag också 3 Filou de l’Elle som radar upp toppinsatser. Han har bara missat pallen en gång på de nio senaste starterna. Visserligen har det varit enklare gäng på mindre banor runt om i Frankrike, men känslan är att Filou de l’Elle ska duga bra även här på Vincennes. Han har bara startat på kolstybben två gånger tidigare, under vintermeetinget 18/19, med en diskning och en andraplats som resultat.