Kuskplus på min chansspik i fjärde

Dagens bästa

11 Donners Am (V64-1, lopp 4) kommer ut i den första avdelningen och jag tror att man kan spika direkt. Han visade fortsatt bra form som trea senast och motståndet skrämmer honom inte. Jag tror att det kommer att bita bra när Per Linderoth sätter in attacken och grejar en säker seger.

Dagens chansning

Vill man ha en chansspik kanske 8 Höstbo Wille (V64-4, lopp 7) kan vara en sådan. Hästen har visat allt bättre form och till skillnad mot konkurrenterna också en helt annan säkerhet när det gäller att hålla sig till rätt gångart. Att Mats E Djuse kör är också ett plus i min bok.

Relevanta intervjun

Sören Lennartsson om 7 Vance Avenue Alma (V64-5, DD-1):

– Hon är okomplicerad, startsnabb och travsäker. Jag åker inte till Östersund för att bli fyra utan tror nog att hon kommer att hävda sig bra i det här loppet, säger Sören Lennartsson.