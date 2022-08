När kan öppenheten bli skadlig för travet?

Pandemin skapade förståeligt en lucka för travet som publiksport. En lucka som banorna nu bland annat försöker återgälda med öppenhet.

Men efter den här sommaren tycker jag att vi måste ifrågasätta allt mer hur vi tar tillvara på våra stora evenemang.

Baksidan av öppenheten är att vi har fått en ny sorts fylla på stallbackarna.

Under några av sommarens större travdagar har jag slagits av antalet berusade på stallbacksområdet.

Jag har till och med varit tvungen att väja för folk med glas i handen som vinglat runt i defileringsvolten.

Visst är det trevligt med glada människor på trav.

Men det måste vara kontrollerat så att det inte finns olycksrisk för hästar eller människor.

På travbanornas publikplatser måste krögarna hålla ordning och där är festområdet inhägnat och med ordningsvakter.

På stallbacken däremot verkar vakternas enda uppgift vara att identifiera de aktiva som passerar in.

En vanlig hästägare får två fribiljetter vid start oavsett hur många delägare som är med på hästen.

Men en tränare kan lätt ordna in 50-100 personer till ett stallbacksevent som då släpper in bekantas bekanta rakt in på arbetsplatsen.

Travet borde lära från idrotter som fotboll och hockey. Där man är konsekventa och tar betalt för alla platser, även om det är någon bekant bland spelarna som fixat fram plåtar.

För att komma till rätta med dagens problem ser jag två möjliga lösningar:

Antingen börjar vi med inhängnade festområden med vakter inne på stallbacken.

Eller så flyttar vi ut de tillställningarna till publikplats.

Flytten till Sundsvall rullar på och snart har de flesta av hästarna kommit upp.

Open Trot-helgen är en fest på min nygamla hemmabana och stallet selar ut inte mindre än 25 starthästar.

Pinto Bob och Elton H.B. är helgens bästa segerchanser.