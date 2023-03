Det är för klent – rentav uselt

Resan med loppet som är startskottet till vår stjärnspäckade travsäsong startade 1979.

Olympiatravet.

En fix idé kläckt av svensk baskets på den tiden starke man – Egon Håkansson. Han såg potentialen i att knyta ihop travet med ”vanlig” sport.

En formidabel succé.

Inte minst tack vare att Ingemar Stenmark lockades till premiärupplagan på Jägersro av kollegan Ulf Stenberg. Journalisten som hade allra bäst tumme med ”Stenis”.

Loppet som genom åren genererat miljoner och åter miljoner till Sveriges olympiska kommitté (SOK). Och massor med miljarder till ATG och svensk travnäring.

Jag kan ösa hur många härliga vinnare som helst ur mitt livs brunn av minnen när det handlar om Olympiatravet.

Maharajah, Varenne, Gidde Palema – just name them.

SOK drog sig för några år sedan ur samarbetet. Numera heter loppet Paralympiatravet.

Det ger sköna miljoner till våra funktionsnedsatta hjältar. Fast ATG är inte lika generöst som när Charlotte Kalla, Thomas Wassberg, Gunde Svan, Jan-Ove Waldner, Mikael Ljungberg och hela raddan av olympiska guldmedaljörer var med och marknadsförde racet.

Jag har påpekat det förr och tycker det är svagt!

När det handlar om själva kärnan – travloppet – har det tappat i status. Segerchecken på en och en halv miljon kronor drar inte de internationella stjärnorna på samma sätt som förr.

Men vad värre är – loppet håller på att urvattnas ännu mer då det första uttagningsloppet på lördag bara lockat åtta hästar.

Jag sitter inte inne på lösningen av problemet – men något måste göras.

Solvallas sportchef Anders Malmrot har fått en flygande start på Elitloppet anno 2023. San Moteur, Horsy Dream och Etonnant.

Jag hoppas att Åbys sportchef Jon W Pedersen får grönt ljus från kretsen kring San Moteur till Paralympiatravet. Som uppvärmning inför slaget på Solvalla.

Dörren står på glänt.

Den stjärnan skulle lyfta årets Para!

Hade vägarna förbi Axevalla i tisdags. Det var länge sedan.

Mycket är förändrat. Nybyggen ”på g” på den förr gigantiska parkeringsplatsen.

En stor del där travälskare förr trängdes inomhus är uthyrda till andra verksamheter.

Rätt tänkt för att få in pröjs för tomma ytor.

Slog en lov upp till pressrummet. Där var allt sig likt.

Den tecknade planschen med en höna som säger: ”Det är lätt att kackla. Svårare att lägga ägg!”

Den hänger kvar sedan minst 40 år. Precis som de gulnade klippen ur lokaltidningarna.

Tyvärr var jag ensam på plats – ingen Sören, ingen Sjöman, ingen Lalle, ingen bullrande Persson...

Det blev ändå en dag i dur. Mina älskade barnbarn Alice och Tilda är på prao den här veckan. De är inte bara med och tittar och mockar skit.

De får ha en hand med i utselningen av en vinnare.

Jameson K.W. har för alltid en bit i deras hjärtan!