Hoppas jag har fel – men då vill jag se det

Det finns kanske ”spelvärde” i det upplägget. Utdelningen kan ta ett jätteskutt om han torskar.

Men nej. Jag har svårt att se hur Hail Mary ska kunna förlora.

Och en aspekt till.

– It’s sad to see a champion go down.

Det vill säga – en häst som Hail Mary är för mig mer än ett totoobjekt.

Han är en kung. Och jag vill inte att han ska förlora.

• • •

Som väntat. Calgary Games drabbades av den engelska sjukan.

Engelska sjukan?

Ja, när en häst har samlat på sig fina meriter.

Då tar inte ägarna risken att fördärva den meritlistan och därmed också avelsvärdet.

Jag hoppas att jag har fel. Och att Calgary Games går vidare i karriären. Men jag vill se det innan jag tror på det.

• • •

Jubileumspokalen blir ändå ett topplopp. Med Mr Hercules, San Moteur och Önas Prince som de starkaste namnen i tiohästarsfältet.

Bo Westergaard är i full swing igen efter sin tvååriga avstängning för doping.

Han har ett mycket starkt stall där tyngdpunkten ligger på dryga trettiotalet välstammade tvååringar.

• • •

Stjärnan för dagen är fyraårige Seven Nation Army (V75-6) som haft en lysande säsong och också hävdat sig mot äldre hästar.

Ett bakspår kan ställa till det men jag har stort förtroende för unge Nicklas Korfitsen.

• • •

Jag var på Klampenborg i söndags när Derbyt reds.

Utsålt – 6 800 biljetter i förköp. Och en härlig stämning på banan.

Då spelade det mindre roll att internet inte fungerade. Och att det inte gick att höra ett dyft om resultat eller dylikt.

Det var ändå den bästa tävlingsdagen på många, många år.

• • •

Åby bjuder på underbara tävlingar med stjärnor som möts i snart sagt varje lopp.

Unico Broline (V75-1) är bästa hästen i Silver. Men därifrån till att vinna från ett elftespår är det ett långt steg.

Jag tror att Rotate är på väg mot gammal god form och han får ett av många garderingstreck.

• • •

Härligt på Klampenborg. Och ett bevis på att det går att få tillbaka publiken.

Men då krävs det något som verkar fattas på många svenska banor – engagemang och hårt arbete.

Varför denna skillnad?

Klampenborg är privatägt. Och då kan man inte sitta och gapa som en fågelunge och vänta på att ATG ska stå för allting.

• • •

Mattias Djuse är tillbaka i matchen och efter ett par bleka säsonger pekar pilen kraftigt uppåt igen.

12% vinnare i fjol har blivit 19% och Mattias har snart kört in lika mycket som under hela fjolåret.

Två feta chanser i morgon. Och både Run N’Cola (V75-2) och Parveny (V75-3) är förstastreck på mina lappar.

Finndals Chasseur följer bilen, spetsar och hinner nog förbi Declan.

Släpper Stefan Persson ledningen till Run N’Cola är nog loppet över. Om han väljer att köra i spets blir loppet en öppen tillställning.

Parveny (V75-3) kan vara på väg mot stora saker. Han tar ledningen och går en låg 1.12-tid och den ende som kan rubba honom är en felfri Hidalgo Heldia.