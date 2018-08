Kontio har chans på en fin dubbelseger

ANALYSER, RANKING OCH TIPS

Startlistorna, kusk- och tränarsnack och vår unika statistik

Bästa spikarna

V75-4: 1 Hugo Gustivar Boko

Hästen var betrodd från ett dåligt läge på kort distans senast i V75 och visade väldigt bra fart efter galopp. Nu börjar man från ett trivsamt innerspår och Jorma Kontio sitter sällan fast när han har någonting att åka med. Det här känns som en stark vinnare!

V75-5: 1 Ural

Ural har spetsat från innerspåret förut och han såg riktigt läcker ut i genrepet för detta lopp. Formen är fortsatt uppåt och känslan är att han blir svårslagen om han håller upp ledningen. Jorma Kontio har två fina segerchanser.

Spetsdragen

V75-1: 7 Sign Me Up Too

Sign Me Up Too körs offensivt? Och spetsar efter några hundra meter?

V75-2: 1 Devil Sound

Håller vi som spetsfavorit. Och på Gävles snabba bana kan Anders Zackrissons häst mycket väl hålla undan hela vägen.

V75-5: 1 Ural

Det finns några kvicka utanför men tränaren låter ganska säker på att Ural kommer att kunna försvara innerspåret. Och då är väl halva loppet vunnet?

Skrällbuden

V75-2: 2 Filur Sisu

Ser jättefin ut för dagen och han kan få ett bra lopp i rygg på ledande Devil Sound och med lucka till slut så...

V75-3: 7 Mindyourvalue W.F.

Var ute mot Propulsion och Readly Express senast och man kan ju inte säga att det här loppet är lika tufft.

V75-7: 12 Disco Volante

Hästen är tveklöst en av de bästa i fältet och skulle det gå våldsamt fort i täten första biten kan han komma in i matchen trots det förhatliga tolftespåret.

Tänk på att...

V75-3: 4 Volstead

Volstead är en kanonhäst helt klart. Men 2 640 meter känns inte riktigt som hans likör och han ska inte övervärderas.

V75-6: 3 Staro Miami

Staro Miami imponerade vid segern i försöket senast och med tanke på att det kan strula för Zara Kronos från start (?) så är det här ett spännande motbud.