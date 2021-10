Kolgjinis nya superstjärna står redo för världseliten

Novembers sista V75-omgång avgörs på Jägersro och då har självklart hemmatränaren Adrian Kolgjini spännande hästar till start. En av dessa är Upstate Face och den femåriga valacken har haft en strålande säsong.

Sista helgen i maj vann hästen Bronsdivisionens final, tre starter senare knep han bronspengen i Hugo Åbergs Memorial och i senaste starten var han tvåa i SM.

– Han har överraskat mig ganska rejält under säsongen, inte bara mig utan hela teamet, han verkar bara bli bättre. Han gör loppet han gjorde senast utan full form och med skor på. Han utmanar ändå en häst som Very Kronos efter ungefär samma löpningsförlopp som Very Kronos fick. Om jag har bedömt hästen rätt så ska han vara ännu bättre till den här starten, säger Adrian Kolgjini.

Besked om stjärnan: ”Fruktansvärd häst”

På vilket sätt har han överraskat er?

– Han har hela tiden varit en talang. Det har vi alltid tyckt men att gå från talang till att utmana världseliten är ett enormt steg att ta. Han gjorde det på fem minuter helt utan förvaring, på det sättet har han överraskat.

Den 28-åriga tränaren berättar att han fortfarande har svårt att uppskatta vilken kapacitet hästen besitter. Men något extra är han nog ändå.

– Jag tror inte att han har samma kapacitet som Tae Kwno Deo men jag tror dock att han har bättre grundkapacitet än en häst som Dante Boko. Han tjänade ändå 8,8 miljoner kronor. Å andra sidan är Tae Kwon Deo den bästa hästen jag någonsin har kört. Han är förmodligen den bästa hästen i landet om han fått hålla sig frisk och fräsch, men han har kapacitet som duger jäkligt långt.

Tae Kwon Deo, elitloppsdeltagaren från 2019, har haft ett struligt år. De två senaste tilltänkta starterna har hästen tvingats till strykning, men Kolgjini hoppas på nästa säsong.

– Jag körde jobb med honom så sent som i tisdags. Jag ska inte säga att man glömmer, men det är lätt att förtränga emellanåt vilken fruktansvärd häst det där är. Det är så stor skillnad på häst och häst. När man kör honom så drömmer man sig bort direkt.

”Vill inte ha ett för stort företag”

Nästa vecka väntar uttagningslopp till Svensk Uppfödningslöpning 2021 men först ska stall Kolgjini auktionera ut 29 hästar på internetauktionen Travera på söndag.

Det finns både starthästar och fölston, förklaringen är enkel, de har lite för mycket hästar.

– Nu har vi fått in alla våra ett och ett halvt-åringar för att börja träna och någonstans måste man hålla nivån nere i stallet. Jag ville inte ha ett för stort företag att driva runt här. Jag vill kunna hålla koll på alla hästarna, så i stället för att anställa nytt försöker vi hålla nere trycket på hästar. Därav går lite av starthästarna och sånt ut.

– Sen avelstona, det är något som pappa egentligen alltid har för mycket av. Han vill egentligen inte sälja någon av dem, men ibland är han illa tvungen för det kommer hela tiden in nytt underifrån från tävlingsstallet som går in i avelsstallet. Därav måste han hålla nere nivån nere där också.