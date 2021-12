Kolgjini: "Blev kallad för svartskalle under lopp"

Lutfi Kolgjinis har de 20-30 senaste åren varit en av svensk travsports största profiler.

Den Kosovofödde travtränaren kom till Sverige och Malmö som åttaåring – och slog igenom på allvar när han ropade in Viking Kronos som sprang in totalt 6,1 miljoner kronor under karriären.

I podden ”Hall of Fame” med Tony Ryttar berättar Kolgjini om sina framgångar – men också om svårigheterna att slå igenom med Kolgjini som efternamn.

Stjärntränaren berättar att han upplevt viss främlingsfientlighet och att han känt sig förbisedd av hästägare.

– Det ska man inte hymla med. Det var absolut lite främlingsfientlighet med i bilden. Så har det varit hela min karriär. Det har man alltid känt. Hade jag hetat Larsson, Pettersson eller Nilsson hade min resa framåt gått snabbare och enklare.

Blev kallad för ”svartskalle”

Kolgjini fortsätter:

– 2010 vann vi rubbet. Derbyt, Kriteriet, Italienska Derbyt, Hugo Åbergs, Årjängs stora… Jag blev årets tränare. Nya hästar i träning? Noll. Då kände man att det inte var lätt. Men utåt sätt har jag aldrig känt mig förbisedd.

Utöver något enstaka tillfälle menar Kolgjini dock att travsporten i stort är befriad från rasism.

– Det var en gång under ett lopp som jag blev kallad för ”svartskalle”. Det var enda gången. Men jag vet att det inte finns någon rasism i travet på det sättet. Det finns inte på det viset. De är inkluderande. Det kan vi känna en jävla stolthet över. Men absolut att man känt sig förbisedd av ägarna.