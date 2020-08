Kockens galna succé: Drog in en ny storvinst

På dagarna jobbar Andreas Stenberg som kock och som ansvarig för kök- och restaurang på Grand Hotell i Norrköping.

På nätterna pluggar han trav.

Ett hårt jobb som den senaste tiden verkligen gett betalt – för tillfället drar han nämligen in mest pengar i landet på V75.

Så sent som den 1 augusti spelade han in mest i Sverige på V75 när han drog in 2,1 miljoner kronor, och under lördagen var det dags igen.

”Otrolig känsla att glädja så många”

Denna gång drog Andreas, som skriver travtips åt Travstugan och lämnar in andelsspel åt ATG-butiken Direkten Ryd, in totalt 2,9 miljoner kronor. Vilket återigen var mest pengar i Sverige.

– Det är helt otroligt. Det är lite för bra för att vara sant. Man får nästan nypa sig i armen och fråga sig vad det är som händer. Känslan är brutal. Jag har hittat ett sätt att spela. Det har visat sig vara en bra strategi. Det är otroligt kul, säger Andreas Stenberg.

Andreas Stenberg vill även berömma sina kolleger på ATG-butiken Direkten Ryd och Travstugan. Butiken har spelat in mest pengar i landet de tre senaste V75-omgångarna och satte även sjuan under söndagens extrainsatta omgång.

– Det är jättekul att det går så bra för Travstugan och Direkten Ryd överlag. Det är jättekul att glädja så pass många. Det är en otrolig känsla att glädja så många samtidigt, säger han.

”Det är så lätt att påverkas”

Vad har du för taktik när du spelar på trav?

– Jag gör rankerna ganska tidigt. Jag sätter mig redan när listorna kommer. Då blir man inte så påverkad av procenten. Sedan bygger jag en rank i mitten av veckan och skriver lite analyser på travstugan.se. Sedan utgår jag från de rankerna när jag bygger systemen på lördagen. Jag försöker att inte påverkas för mycket av experterna. Det är fördelen. Att man står fast vid sina idéer. Annars är det så lätt att påverkas av sociala medier och tränare och så vidare.

Andreas Stenberg betonar även vikten att hålla fast vid hästar som man tror på – även om det inte betalar sig direkt.

– Jag har varit ödmjukt och försökt stå fast vid mina idéer. Vilket givit resultat till slut. Hästar som jag jagat ett tag har börjat leverera. I båda mina storvinster har jag trott på Pastor Power och nu har han levererat två gånger i rad. Det är en häst som jagat länge.

”Sova kan man göra när man dör”

Du är även köksansvarig till vardags – hur hinner du med allt?

– Det är mycket jobb. Jag sitter mycket på nätterna och pluggar. Annars är jag på jobbet hela dagarna. Det är mycket nätter. Samtidigt är det då man kan sitta i lugn och ro. När man nattat barnen kan man dra fram listorna.

När sover du då?

– Sova kan man göra när man dör, säger han och skrattar. Nej men det blir några timmar. Jag tycker det är så extremt kul. Det ger så mycket energi ändå. Det räcker med några timmars sömn.

