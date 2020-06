Kihlströms galna kväll: Vann sex lopp på V86

I april vann Örjan Kihlström uttagningslopp till Konungens Pokal med både etablerade kulltoppen Aetos Kronos och uppstickaren Don Fanucci Zet. I finalen valde han den senare och fick se sig knappt slagen. Men hästen gjorde en topprestation och hans kusk visste vad som var på gång. Don Fanucci Zets utvecklingskurva har pekat rakt upp under våren och när han på nytt ställdes mot jämngamla topphästar vann den Daniel Redén-tränade fyraåringen på överlägset manér från ledningen.

– Det är en fantastiskt fin häst och nu har han visat att han är både väldigt kvick och start. Han verkar vara väldigt komplett, sa Kihlström.

Don Fanucci Zet landade på kilometertiden 1.11,8 över 2 140 meter med autostart och inkasserade för det 400 000 kronor. Aetos Kronos gjorde ett topplopp som tvåa från positionen utvändigt om ledaren och Green Manalishi skar mållinjen som trea från andra par utvändigt.

”En jättetalang”

Team Redén/Kihlström hade redan innan kvällens huvudnummer tagit hem två V86-avdelningar. I Icelands lopp kunde Conrads Rödluva glida till ledningen utan strid sedan värste konkurrenten i såväl spetsstriden som till segern, Inti Boko, galopperat bort sig bakom startbilen. Väl i spets fick det högkapabla fuxstoet spatsera i lågt tempo och därmed var det upplagt för en promenadseger. Men det hann bli spännande innan segern var i hamn. Trots att ”Rödluvan” avslutade med mycket snabba 1.07,7 i 500 meter närmade sig utvändigt travande Ferrari Sisu den sista biten och Örjan Kihlström var tvungen att rycka huvan och mana på sin häst för att hon skulle hålla undan.

– Hon är lika duktigt som alltid. Hon gör liksom inte mer än hon behöver men hon är stupsäker, sa Kihlström.

Triumftåget för Örjan Kihlström och Daniel Redén fortsatte i anrika treåringsloppet Rikitikitavis lopp. Där var segervapnet Mister Hercules och supertalangen stod i en klass för sig. Utvändigt travande Titan Yoda pressade på under slutrundan men det bekom inte Mister Hercules som med klippande öron dundrade undan på löpningsrekordet 1.13,2 över 2 140 meter med bilstart.

– Det är en jättetalang helt enkelt och det är bara att hoppas att han får vara hel och frisk och fortsätta utvecklas. Han är redan jättebra men än så länge är han ingen riktig tävlingshäst. Han springer bara och leker och klipper med öronen, sa Kihlström.

”Stora förhoppningar på henne”

I treåringsloppet för ston, Coccinelles lopp, satt Örjan Kihlström upp bakom Roger Walmanns You Could Be Mine och hon pinnade undan till retfullt enkel seger från ledningen.

– Vi har haft stora förhoppningar på henne hela tiden och hon har börjat karriären på ett bra sätt. Hon kan verkligen flytta på sig. Örjan släppte av henne lite till slut och det såg väldigt bra ut, sa en mycket nöjd Roger Walmann.

Örjan Kihlström vann även med Svante Ericsson-tränade Phoenix Photo och Timo Nurmos Cactus. Därmed lyckades Solvallakusken med vad Björn Goop var först med 2012, att ta en sexling inom V86-spelet.

– Det är ju helt enastående. Jag har kört många fina hästar men det är väldigt sällan som det flyter på med allihop. Det har varit en fantastisk dag, sa toppkusken, som totalt under kvällen vann sju lopp och nu unnar sig ett par dagar ledigt.

– Nu ska jag åka upp till Hälsingland och fira midsommar. Sedan är det Rättvik på lördag.

Dubbeljackpot nästa vecka

Svante Båths högkapable strulputten Very Kronos skötte sig klockrent och vann enkelt i Erik Adielsson händer och Emilia Leo tog tredje raka segern med Stefan Melanders Slippery Runway. På V86 betalade åtta rätt blygsamma 480 kronor. Utdelningen för sex och sju rätt frös inne och läggs i stället till nästa veckas åttarättspott, då alltså en dubbeljackpot hägrar för V86-spelarna på 800-metersbanan Åmål.

OLA JOHANSSON, KANAL 75