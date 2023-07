Kihlströms drömchans – dissar V75-omgången

Marcus Melander mönstrar Oh Well, Kilmister, Crown och Air Power i Hambletonian-försöken och nu är det klart vilka kuskar som kör kvartetten.

Tim Tetrick kör favoriten Oh Well medan Brian Sears kör Kilmister i det första försöket.

Brian Sears kör även Crown i det andra försöket där det nu även är klart att Örjan Kihlström får chansen bakom Air Power.

Air Power som är rankad tvåa i kullen bakom stallkamraten Oh Well i Ken Warkentins ranking Road to the Hambletonian.

– Det är egentligen otroligt att en svensk kusk får chansen på hästen som är rankad tvåa på förhand, säger Örjan Kihlström till Travronden.

Det blir femte gången Örjan Kihlström kör Hambletonian och i fjol blev han tvåa i försöket och trea i finalen bakom Marcus Melander-tränade Temporal Hanover.

Att Örjan Kihlström väljer USA och Meadowlands innebär att det blir kuskändringar i tio lopp på Hagmyren på lördag där bland annat V75 avgörs.

Ken Warkentins ranking Road to the Hambletonian: 1) Oh Well (Marcus Melander) 2) Air Power (Marcus Melander) 3) Kierkegaard K (Åke Svanstedt) 4) Up Your Deo (Åke Svanstedt) 5) Winner's Bet (Domenico Cecere) 6) Kilmister (Marcus Melander) 7) Southwind Coors (Matthew Bax) 8) Tactital Approach (Nancy Takter) 9) Gaines Hanover (Claude Cadieux) 10) Celebrity Bambino (Ron Burke)

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75